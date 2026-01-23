Home Magazin Fokozatos felmelegedés jön, jegesedésre kell számítani
Fokozatos felmelegedés jön – tájékoztatott a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ). Dél felől nedvesebb levegő áramlik a térségbe Több hullámban csapadék is érkezik, és jegesedésre is számítani kell.

„Pénteken helyenként gyenge havazásra kell készülni. A hétvégén több helyen csapadék várható. Ahogy fokozatosan melegszik a levegő, szombaton (január 24.) a havazás esőre vagy ónos esőre válthat” – közölték a meteorológusok.

Szombat reggel Dél-Szlovákiában nulla fok körül, vagy kissé fagypont alatt alakul a hőmérséklet, a magasabban fekvő területeken nulla Celsius-fok fölé emelkedik a hőmérséklet.

„Ezért jegesedés alakulhat ki. Péntek este és szombat reggel Nyugat- és Dél-Szlovákiában, szombaton napközben, és vasárnap este (január 25.) Közép- és Kelet-Szlovákiában is jegesedés várható”

– figyelmeztettek a meteorológusok, és hozzátették, közel sem lesz azonban olyan súlyos a helyzet, mint a múlt kedden (január 13.), az ország délnyugati részén.

TASR/Felvidék.ma

