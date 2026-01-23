Előtérben a polgári Léva értékei és öröksége

Léva az idei esztendőben emlékezik meg a város első írásos említésének 870. évfordulójáról. A jubileumi év keretében a Lévai Regionális Művelődési Központ több kiállítást is szentel a városnak. Az Osztrák – magyar Léva című januári tárlatukon a monarchiabeli Léva miliője tükröződik.

Mint Alžbeta Sádovská, a Lévai Regionális Művelődési Központ igazgatója a magyar nyelvű köszöntőjében kifejtette: ma együtt emlékezünk a város fejlődése szempontjából fontos időszakra, a monarchiabeli Léva mindennapjaira.

A tárlat a 19. század és a 20. század fordulójára kalauzolja el az érdeklődőket.

„Léva ebben az időben nem csupán Bars vármegye gazdasági központja volt, hanem a különböző kultúrák, nyelvek és hagyományok találkozó helye is, amely egyedi jellegét formálta”

– hangzott el a megnyitón.

A január 21-én megnyílt tárlat a magyar felmenőkkel is rendelkező fiatal lévai Roderik Smarž magángyűjteményéből szemezget. A tárlat rendezője is a fiatal gyűjtő volt. Amint az ünnepélyes megnyitón magyar nyelven is elmondta: „a kiállítás fő célja az említett időszakban virágzó sokszínű Léva bemutatása volt. Jelentős kulturális értékek jöttek létre ebben az időben. Ezt a kulturális örökséget igyekeztünk bemutatni a tárlaton.”

A művelődési központ kiállítótermében a történelmi Léva öt szegmense mutatkozik be, mely a közösségi lét egyes színtereit jelképezi. A terem egyik szegletében az akkori közigazgatás, a városi hivatali létet örökíti meg. Mások mellett a királyi Magyarország címere, a magyar Himnusz szövege, valamint az akkor még egyemeletes városháza fotográfiája látható e sarokban.

A következő megálló a városban lévő kereskedőknek és céheknek állít emléket. Régi hirdető plakátok, Singer-típusú varrógép szimbolizálja a korszak kereskedelmét. A következő állomáson a szecessziós stílusú Oroszlán Szálló közösségi terme jelenik meg. A monarchia időszakában ez az épület volt a lévaiak legfőbb közösségi tere.

A Léván egykoron működő történelmi egyházak jelennek meg a kiállítás következő részén. A katolikus Szent Mihály arkangyal-plébániatemplom belső berendezésének egyes darabjai mellett korabeli fotókon megjelenik a zsinagóga, az evangélikus és a református templom is.

A kiállítás ötödik állomása a polgári társadalmi osztály otthonába ad bepillantást. A míves asztal, a finom porcelán és a textiltapéta mind az egykori fényűző, mára már letűnt korszakot idézi meg.

A különféle tárgyak, dokumentumok, használati eszközök és fotók mellett a kiállítás rendezője egyedi hanghatásokkal igyekszik feleleveníteni a korszakot. Felcsendülnek régi ismert dallamok, keringők fragmentumai, illetve az osztrák és magyar Himnusz is elhangzik. Továbbá harangzúgás és a kávézó hangjai színesítik a tárlatot, erősítve a bemutatott kor atmoszféráját.

Mint Roderik Smarž a Felvidék.má-nak elmondta:

„a kiállítással szerettük volna megidézni Léva egykori pompáját, amely a történelmi sorsfordító időkben szinte teljesen eltűnt. Az itt élő emberek többsége nem is tudja, milyen gazdag múltja van a többszörösen átváltoztatott városnak.”

Hozzátette, sajnos napjainkra nagyon kevés épület, épített örökség maradt fenn az említett korból, a bútorzatról, az akkori használati eszközökről nem is beszélve. Ezért is érdekes és egyedi a most látható tárlat, amely bepillantást enged egy ma már nem létező miliőbe.

Ugyanakkor a tárlat rámutat arra is, hogy egykoron a felekezeti és nemzetiségi hovatartozástól függetlenül milyen békésen éltek egymás mellett egy közösség részeként az emberek.

A fiatal lévai magángyűjtő már gyermekkorától vonzódott a történelemhez, a régi tárgyakhoz, a műtárgyakhoz. Az első időkben még a szocializmus időszakának relikviáit gyűjtötte, azonban csakhamar rabul ejtette a századforduló korszaka a maga stílusával, kultúrájával, miliőjével.

A gyűjtemény tárgyai közt számtalan bútor, kristálycsillár, zongora, olajfestmény, míves képkeret, képeslap található. Továbbá egyházi tárgyak, eszközök, dekorációk, textiltapéták is találhatóak a gyűjteményben. Mint elmondta, odahaza egy lakrész van berendezve a gyűjtemény darabjaiból.

A folyamatosan bővülő gyűjteményből első alkalommal nyílt kiállítás.

A február 13-ig megtekinthető tárlaton a néhai Tolnai Csaba helytörténész, Léva egykori alpolgármesterének fényképgyűjteményéből is látható pár darab. A következő hetekben két alkalommal, január 24-én és február 7-én Roderik Smarž kommentált tárlatvezetést tart a kiállításon.

Léva az év folyamán számos rendezvénnyel emlékezik meg a jeles évfordulóról. A Lévai Regionális Művelődési Központ további két kiállítást szentel a jubileum kapcsán Léva helytörténetének. Májusban fotográfiai tárlattal készülnek, augusztusban pedig a Schoeller család előtt tisztelegnek majd.

A kiállításmegnyitón készült képriportunk ITT tekinthető meg.

Pásztor Péter/Felvidék.ma