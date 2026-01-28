Home Itt és Most A politológus szerint az etikai kódex rendelkezései inkább hasonlítanak egy iskolai rendtartásra
Itt és Most

A politológus szerint az etikai kódex rendelkezései inkább hasonlítanak egy iskolai rendtartásra

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: TASR

A parlamenti etikai kódex elfogadása aligha fogja tompítani a kiélezett viszonyt az ellenzék és a kormányoldal között – mondta a TASR hírügynökségnek Darina Malová politológus, részben a decemberi ülésen történtekre célozva, amikor leginkább küzdőtérhez hasonlított az ülésterem.

„Az etikai kódex rendelkezései inkább hasonlítanak egy iskolai rendtartásra. Például a megfelelő öltözék esztétikai, semmint etikai kérdés, és a javaslat így megmosolyogtató” – mondta a politológus.

Hozzátette, az etikai kódexek általában

alapelveket, értékrendet tükröznek, a parlament esetében ilyen lehet a tisztességes törvények elfogadása, a képviselői felelősségvállalás, integritás, igazságosság.

Egyfajta morális iránytűt jelentenek a helyes és helytelen döntések megkülönböztetésében.

„Nem tudom, hogyan segíthetnének a képviselőinknek a formális szabályok,

amikor a viselkedésüket főleg a személyes konfliktusok, a kölcsönös tiszteletlenség, és nemegyszer a vulgarizmusok és az agresszivitás határozza meg”

– tette hozzá.

A törvénytervezetek vitájának lerövidítésére vonatkozó koalíciós javaslat Malová szerint csak arról árulkodik, hogy a jelenlegi parlamenti kormánytöbbség nem akar valódi párbeszédet folytatni a beterjesztett tervezetek feljavításáról. Ezt igazolja a sok gyorsított eljárás, valamint a beterjesztett anyagokhoz menet közben csatolt kiegészítések.

TASR/Felvidék.ma

Kapcsolódó cikkek

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Fico cáfolja a Politico állításait a Trumppal tartott...

„Meg kell ismerni a történelem sötét fejezeteit”

Fico szerint vissza kellene utasítani a Béketanácsba szóló...

„A házszabály és az etikai kódex elfogadása a...

Fico mindennemű vallási gyűlölködés elítélésének fontosságát hangsúlyozta

Jelenleg nyolc frakció nélküli képviselő van a parlamentben

Tüntetésre hívnak Pozsonyba a kollektív bűnösség elve ellen

A bíróság befogadta a Threema-kommunikációt a Kuciak-gyilkosság ügyében

Pellegrini információkat kért a Béketanácsról a külügyminisztériumtól

Tizenegyes Gubíkkal

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma