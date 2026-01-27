Home Itt és Most „A házszabály és az etikai kódex elfogadása a fő cél”
Itt és Most

„A házszabály és az etikai kódex elfogadása a fő cél”

Felvidék.ma
Felvidék.ma

Ján Richter, a Smer-SD frakcióvezetője kijelentette, szeretné, ha minél több programpontot sikerülne megvitatni a parlament 46. ülésén, szerinte ez főleg azon múlik, mennyit fognak szónokolni az ellenzéki képviselők. A házszabály módosítását és az etikai kódex elfogadását nevezte a fő célnak, illetve a kormány törvényjavaslatainak megvitatását.

A Smer szeretné elfogadtatni az ülésen a külön engedéllyel térített gyógyszerekkel kapcsolatos javaslatot, és a 2020–2025 között hozott intézkedések teljesítéséről szóló könyvvizsgálati jelentést.

„Örülnénk, ha minél több javaslatot átvehetnénk ezen az ülésen, de ez főleg azon múlik, mennyit fogunk ‚szórakozni‘ a házszabállyal kapcsolatos ellenzéki felszólalásokkal. Minél tovább fogunk tárgyalni a házszabályról, annál kevesebb idő jut az ülés programjában szereplő törvények elfogadására” – mondta Richter.

Tibor Gašpar (Smer-SD), a parlament alelnöke visszautasította az ellenzék kijelentéseit, hogy az új házszabály ún. „szájkosártörvény”, mivel más országokban is működik hasonló. Szerinte a javasolt változtatásoknak köszönhetően több programpontot tud megvitatni a parlament.

Richter a kormányjavaslatok elfogadását nevezte a fő prioritásnak, leszögezte, hogy a kormánypártok egységesek. Bejelentette, hogy két törvénytervezet kerül gyorsított eljárásban a parlament elé.

TASR/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Fico mindennemű vallási gyűlölködés elítélésének fontosságát hangsúlyozta

Jelenleg nyolc frakció nélküli képviselő van a parlamentben

Tüntetésre hívnak Pozsonyba a kollektív bűnösség elve ellen

A bíróság befogadta a Threema-kommunikációt a Kuciak-gyilkosság ügyében

Pellegrini információkat kért a Béketanácsról a külügyminisztériumtól

Tizenegyes Gubíkkal

A védelem megalapozatlannak tartja a vádat a Kuciak-gyilkosság...

A házszabály módosítása lesz az első napirendi pont...

Emmanuel Macron francia elnökkel találkozik csütörtökön a kormányfő

Elhallgattatás helyett reflektorfény: lassan, de biztosan Beneš „átlépi...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma