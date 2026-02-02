Home Régió Februártól testkamerát használnak a rozsnyói városi rendőrök
Régió

Februártól testkamerát használnak a rozsnyói városi rendőrök

Felvidék.ma
Felvidék.ma
(Fotó: roznava.sk)

Február elejétől testkamerát használnak a rozsnyói városi rendőrök, az intézkedés a közbiztonság javítását, a lakosság és a rendőrök védelmét is biztosítja – tájékoztatott a honlapján az önkormányzat.

A városi rendőrségnek három testkamerája van. A modern felszerelés Kelemen Árpád megbízott városi rendőrparancsnok szerint

növeli a biztonságot, valamint biztosítja a transzparens és objektív rendőri intézkedést is.

A testkamerákat elsősorban a járőrözés, az intézkedés során fogják használni, amikor előfordulhat a szabadságjogok korlátozása. A felvételek alapján objektíven megítélhető a jelenlevők viselkedése – tette hozzá Kelemen.

Ugyanakkor a testkamerának konfliktusmegelőző hatása is lehet, és segítségével elbírálhatók az esetleges panaszok, igazolható az intézkedés arányossága és jogossága.

A városi rendőrség hozzátette,

a felvételek felhasználására és tárolási idejükre szigorú szabályok vonatkoznak, amelyek megfelelnek a személyiségvédelmi előírásoknak.

TASR/Felvidék.ma

