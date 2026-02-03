„Farsang a múzeumban” – Scarbo Magic bűvészmutatványaival

Az érsekújvári Thain János Múzeum mellett működő szőgyéni Tájház és Régészeti Múzeum intézmény munkatársai az idei évben is vidám és felhőtlen szórakozásra hívták a családokat, kicsiket és nagyokat, a hagyományos farsangi találkozóra.

Svajcer Edina, a rendezvény háziasszonya köszöntőjében a vendégek sok mindent megtudtak a farsangról, mely háromkirályok napjától hamvazószerdáig tart, és a tél búcsúztatásának, a felszabadulásnak, a közös élményeknek és az örömteli együttlétnek az ideje.

A különleges előadást a tájház mellett működő Alkotóműhely kézműves foglalkoztatói tették színesebbé, akik a farsanghoz illő kézműves alkotásokba vonták be a résztvevőket, s ahol a legkisebbektől a felnőttekig mindenki talált kedvére való alkotást.

Igazi farsangi különlegesség várta a rendezvény résztvevőit, hisz a nap főszereplőjét Scarbot, a varázslatos bűvészt izgatottan várta a közönség a zsúfolásig megtelt Új pajta épületében.

„Vannak előadók, akiket meg lehet érteni. És vannak olyanok, akiket inkább csak nézni kell, de nagyon figyelmesen. A következő fellépőnk pontosan ilyen. Nem mesél sokat magáról. Nem árulja el a múltját. A titkait pedig….hát, azokat főleg nem. Azt beszélik még a valódi nevét sem tudja senki” – mondta el a műsor megnyitójában Edina.

Majd érkezett Scarbo, a bűvész, a mentalista, akinek színpadra lépése izgalomba hozta a közönséget, a gyerekeket és a felnőtteket egyaránt. Megjelenését a titokzatosság tette különlegessé, hisz maszkot viselt.

Scarbo közelében a tárgyak eltűntek és megjelentek, s a dolgok nem úgy működtek, ahogy azt a hétköznapokban megszoktuk.

Azok, akiket bevont az előadásba, igazán büszkén érezték megtiszteltetésnek a néhány perces közös munkát. Scarbo valóban nem fedi fel a kilétét. Már több alkalommal fellépett Felvidék-szerte, óvodákban, gyermekközösségekben, és mindig, minden alkalommal maszkot viselt.

Csupán annyit tud róla a közönség, hogy a klasszikus színpadi bűvészet művelője, és hogy miként került a művészet ezen ágának közelébe, és mit jelent számára mindez?

„Gyermekkoromban fogott meg a bűvészet varázsa. Az első trükköt édesapámtól tanultam, emlékszem, hogy tátott szájjal bámultam amikor bemutatta: egy gyűszű volt az ujján, amit eltüntetett, majd a füle mögül húzta elő. Gyakran mutatott kártyatrükköket is, és a csodálkozás közepette nem csak arra voltam kíváncsi, hogyan csinálja, de szerettem volna megtanulni is. Amikor cirkusz jött a városba, nagypapám gyakran elvitt az előadásra, ahol szintén a bűvészt vártam a legjobban. A könyvtárban találtam egy régi, rongyos Rodolfo bűvészkönyvet, gyűjtöttem a témával kapcsolatos cikkeket, bámultuk a TV-ben David Copperfield elképesztő előadásait, és az osztálytársammal fejtegettük, vajon melyiket hogyan csinálja. „Ksefteltünk” a trükkökkel, ha valamelyikünk megtanult valamit, egy másik trükk fejében megtanította a másikkal. Családi eseményeken, cserkész rendezvényeken mutattam be az addig tanultakat, aztán hosszú évekig pihent a „nyuszi a kalapban”. Később a közösségi oldalakon megismerkedtem magyar bűvészekkel. akik között néhányan fontosnak tartották a tudásuk átadását, on-line szemináriumokat, bűvésztalálkozókat, versenyeket szerveztek, melyeken rengeteg tippet, fogást, jó tanácsot osztottak meg a többi résztvevővel. Ezúton is köszönöm mindezt Tóth János, Szőke Tibor, valamint Bacsa Imre bűvészmestereknek, akiknek nagyon hálás vagyok az önzetlen segítségért. A Scarbo név eredete: a családomban van egy zongoraművész, aki zseniálisan játssza a legnehezebb zongoraműveket is. Az ő előadásában figyeltem fel Scarbo alakjára Maurice Ravel Gaspard de la nuit című zongoraszvitjének harmadik tételében, ahol Scarbo egy eltűnő, megjelenő éjszakai manót testesít meg. Különleges képességeit és titokzatosságát jelképezi, hogy az általam megformált karakter állandóan maszkot visel.“

Scarbo bűvész elérhetőségei:

Scarbo magic facebook oldala.: https://www.facebook.com/profile.php?id=61577135998277, Tel: 0907328116.

Scarbo bűvész a Felvidék.ma-nak elárulta még, hogy az előadás bemutatható kül- és beltéri helyszínen, gyermekrendezvényeken, születésnapokon, iskolákban, óvodákban.

Barátjával, Mr. Comediusszal a Trapiti szervezetből pedig egy közös zsonglőr-bűvész előadással tervezik meglepni a mókára, ámulatra és vidámságra fogékony közönséget.

A vele való személyes beszélgetés folyamán megtudtuk, hogy a január utolsó napján tartott szőgyéni fellépés azért is fontos volt számára, mert január 31-e Bosco Szent János (Don Bosco) 1888-as halálának emléknapja is, aki életét a szegény, utcán tengődő gyermekek nevelésének és oktatásának szentelte.

Gyakran szórakoztatta a gyerekeket bűvésztrükkökkel, hogy megnyerje a fegyelmüket, ezért ő lett a bűvészek, artisták és cirkuszi előadók védőszentje, január 31-ét pedig a Bűvészek Nemzetközi Napjává nyilvánították.

A vidám családi hangulatra a sötét koraest tett pontot, amikorra elkészültek a kézműves alkotások és élményekkel gazdagodva távoztak a vendégek az Új pajtából, ahol mindig különleges és egyedi szórakozás várja a helyi és a távolabbi helységekből érkező családokat.

A rendezvény támogatói: Szőgyén Község Önkormányzata, Szőgyén Jövője Közalapítvány, Szőgyén Öröksége Társulás, BGA, Nyitra Megye Önkormányzata.

Berényi Kornélia/Felvidék.ma