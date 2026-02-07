A hűség szabadsága – a házasság hetét ünnepli műsoraiban a közmédia

Idén is tematikus kínálattal csatlakozik a közmédia a házasság hete országos kezdeményezéshez. Február 8. és 15. között a házasság jelentőségét bemutató filmek mellett gazdag műsorkínálat várja a nézőket és hallgatókat valamennyi csatornán, civilek és művészházaspárok személyes történeteivel, valamint párkapcsolati szakértők és egyházi személyek iránymutatásaival.

A Duna napi magazinjaiban, a Család-barátban és a Családi körben egy héten át szakértők és hírességek beszélgetnek a házasság jelentőségéről. A tematikus hét a Magyarország, szeretlek! adásában is folytatódik: február 8-án rendhagyó házaspárbaj várja a nézőket. Nagy Adri piros csapatában Vastag Csaba, Zsivoczky Attila és Bogdán Csaba, a Vida Péter vezette zöld csapatban feleségeik, Domján Evelin, Zsivoczky–Farkas Györgyi és Szandi versengenek. Február 9-én a Ridikül talkshow a Hűség szabadsága című adásának Rátonyi Kriszta lesz a műsorvezetője, vendégei Kökény Beatrix, Nemeskéri Pál, Valkai Anna és Mihalec Gábor, akik a házasság örömeit és kihívásait vitatják meg egymással, és arra is kitérnek, mit üzen ez az elköteleződés a következő generációknak. A csatorna vallási műsoraiban – az Agapé, a Katolikus krónika, a Lét-Ige és az Isten kezében adásában – szakértők, lelkészek és családok megszólalásain keresztül keresik a választ arra, hogyan őrizhető meg egy házasság hosszú távon, mit jelent a hűség lelki értelemben, és miként formálhatók át örökölt családi mintáink.

Az M5 kulturális csatorna tematikus adásokkal jelentkezik egész héten a Librettó című műsorban: a házasság hete alkalmából művész- és alkotóházaspárok, több évtizede együtt élő példaképek és határon túli történetek mutatják meg a házasság kulturális és emberi arcait. A stúdióban – mások mellett – Györgyi Anna és Kiss Csaba, Saárossy Kinga és Blaskó Balázs, Béres Klára és Béres József, valamint Rostás Mihály Mazsi és Lakatos Mónika beszélnek elköteleződésről és közös alkotásról. A műsor bejátszásokkal Erdélyből, Székelyföldről és Kárpátaljáról is jelentkezik, bemutatva a házasságot mint élő hagyományt és alkotói szövetséget. Az irodalom és a költészet oldaláról is megközelítik a házasság témáját a csatornán: a Vers mindenkinek egész héten szerelmes versekkel várja a nézőket, valamint tematikus összeállításokkal idézik fel híres magyar művész- és költőházasságok történeteit. A Magyar Krónika és a Tőkéczki és Takaró című műsorok a szerelem és az elköteleződés kulturális lenyomatait vizsgálják. A házasság hete a határon túl is megjelenik: február 10-én az erdélyi Duna-Ház Őrizem a szemed címmel ingyenes kulturális programot kínál Csécs Márton gondolataival, Marosán Csaba és Marosán Emőke irodalmi–zenés előadásával. Az eseményről a Librettó című műsorban számolnak be.

Az M2 Petőfi TV művészházaspárok vallomásaival várja a nézőit az Esti Kornél adásaiban. Antal Timi és férje Demko Gergő, Kiss Kamilka énekes és Lőrincz Ádám, valamint Ács Dominika és Cseri Kristóf mesélnek házasságukról, valamint a csatorna műsorvezetői, Csapó Dóri, Mózes András, Barna Zsombor és a friss feleség, Hernandez Vivien is megosztja, miért döntöttek úgy, hogy házassággal pecsételik meg szerelmüket. A stúdióban hírességek is megszólalnak: Pataky Attila, Király Viktor és felesége, Virág Anita, Zoltán Erika és férje, Kátai Róbert „Roby D”, valamint Lotfi Begi és felesége, Schadi Réka mesélnek házasságukról. Wichmann Anna cukrász, szakács a közös étkezések és párkapcsolati rituálék jelentőségéről beszél majd, a házasság hete programjai kapcsán pedig Kerekes Mónika unitárius lelkész is megosztja gondolatait.

A Kossuth Rádió a hét központi gondolatát járja körül: hogyan értelmezhető ma a hűség. Olyan kérdésekre keresik a választ a különböző műsorokban, hogy mikor kell segítséget kérni egy kapcsolati elakadásban, és miként hatnak érzelmi működésünkre a családi mintáink. A Délelőtt című műsor vendége lesz Mihalec Gábor pár- és családterapeuta, akinek gondolatai több csatornán is visszaköszönnek a tematikus héten. A házasság hetén a minden hétköznap 8:30-tól jelentkező Jegyzetben olyan művészek és ismert szakemberek osztják meg gondolatikat a házasságról, mint Aczél Petra nyelvész, vagy Marton Éva operaénekes. A február 8-i Nagyításban a művészvilág híres szerelmeiről hallhatnak. A Családok, történétek adásában 8-án és 15-én megismerhetnek egy ráti családot, akik állami gondoskodásban élő gyerekeknek biztosítanak szeretetteli, családi környezetet, valamint Sípos József lelkipásztort, a Jónak lenni jó! legutóbbi kedvezményezettjét, a KEGYES civil szervezet koordinátorának történetét, aki maga is több gyermekes édesapa. A Kossuth Rádió családi magazinja, a Vendég a háznál figyelme is a házastársakra irányul. A vasárnapi Kívánságkosárban pedig a hallgatók személyes üzeneteit várják a házasság és hűség témakörében.

A Dankó Rádió egész héten tematikus adásokkal és szerelmes dalokkal várja hallgatóit, valamint újra útjára indul a hagyományos, a házasság hetéhez kapcsolódó kezdeményezése, a Dankó Szerenád. Az országjáró sorozat az élő zene erejével ünnepli a házasságot és az összetartozást. A rádió munkatársai nótaénekessel és cigányzenekarral együtt személyesen keresik fel a jelentkező házaspárokat, akik otthonukban adnak szerenádot házastársuknak, a számukra legkedvesebb magyarnótával. A zenés meglepetéseket meghitt beszélgetések kísérik, amelyekben a párok megosztják megismerkedésük történetét, közös életük örömeit és próbatételeit. Ezeket a személyes pillanatokat a hallgatók is megismerhetik, így a szerenád bensőséges hangulata közösségi élménnyé válik. A műsor a magyarnóta hagyományán keresztül mutat példát az érzelmek kimondására és az egymás iránti figyelem fontosságára. Egy-egy házaspárral február 9. és 13. között reggelente ismerkedhetnek meg Derűs napot című műsorban, majd a helyszínen készült videót a Dankó Rádió Facebook-oldalán láthatják.

A Bartók Rádió a tematikus héthez kapcsolódva a klasszikus zene világából ismert művészházaspárok felvételeivel készül. A Muzsikáló reggel, a délelőtti és délutáni műsorfolyamokban világhírű és hazai párosok közös produkciói szólalnak meg. Február 8-án a Régizenei kalandozások egy énekművész házaspárral, Balogh Eszterrel és Najbauer Lóránttal jelentkezik. Február 10-én a Prológban egy ritkaság, Hector Berlioz utolsó befejezett operája, a Beatrix és Benedek szól majd, mely sok szemszögből fókuszál a házasság intézményére. Február 14-én a Kvartett Prokofjev Rómeó és Júlia című művével idézi meg a szerelem klasszikus történetét.

A Szakcsi Rádió február 11-én a Jazzportré vendégeként Urbán Orsi jazzénekesnőt és Kollmann Gábor szaxofonművészt, a Budapest Jazz Orchestra igazgatóját mutatja be – egy házaspárt, akiket a zene és az élet is szoros szövetségbe köt. A Petőfi Rádió Kultúrfitnesz című esti beszélgetőműsorában Szandi és férje, Bogdán Csaba saját történetükkel példázzák, mit jelent számukra házasságban élni. A szakértő szemszögéből Fűrész Tünde, a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) elnöke és Tóth Mihály lelkész járják körül a témát. A Nemzeti Sportrádióban adásaiban egész héten sportoló házaspárokkal készült interjúk hallhatók.

A közmédia gyerekeknek szóló csatornái gyermek- és családi műsoraikban játékos, életkorhoz illesztett formában dolgozzák fel a házasság és a család témáját. Az M2 Mesetévén a Hetedhét kaland adásai, valamint az Irka-firka és a kézműves rovatok mind a kapcsolódás, az együttműködés és a család fontosságát hangsúlyozzák. A Csukás Meserádió esténként a családi összetartozást hangsúlyozó mesékkel és történetekkel várja a hallgatókat, többek között olyan kortárs és legendás művészek tolmácsolásában, mint Ruttkai Éva, Latinovits Zoltán, Balázs Klári, Korda György, Döbrentey Ildikó, Levente Péter, Katona Kinga és Berettyán Nándor.

Házasság hete 2026 – a hűség szabadsága – február 8. és 15. között a közmédia csatornáin.

MTVA/Felvidék.ma