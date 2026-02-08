Jótékony célra fordítják a megyei bál bevételét Nagyszombatban

A Nagyszombat megye által fenntartott Ján Palárik Színház hatodik alkalommal megrendezett báljának bevétele idén is jótékony célt szolgál: a tombola 2475 eurós hozamát a megyei Nadácia DAR közvetítésével nehéz élethelyzetben lévő emberek megsegítésére fordítják. A rendezvény február elején zajlott Nagyszombatban, és a szervezők szerint egyszerre volt társasági esemény és közösségi összefogás.

A bálon részt vett Jozef Viskupič, Nagyszombat megye elnöke is, aki hangsúlyozta: a kultúra és a szolidaritás kéz a kézben járhat. Szerinte az ilyen rendezvények bizonyítják, hogy az intézmények együttműködése valódi segítséget jelenthet a rászorulóknak.

Az est egyik legmeghatóbb pillanata az volt, amikor a színház két színésze, Silvia Soldanová és Braňo Mosný, felajánlotta tombolanereményét – egy wellness-hétvégét – a jótékonysági alapítvány javára. Az ajándék így olyan emberhez kerülhet, aki saját helyzete miatt nem engedhetné meg magának a pihenést.

Zuzana Hekel, a színház igazgatója szerint a rendezvény túlmutatott egy hagyományos társasági eseményen: valódi segítséget hozott, és megerősítette a közösség összetartozását. Mint fogalmazott, az ilyen kezdeményezések adják meg az intézmény munkájának mélyebb értelmét.

A 2004-ben alapított Nadácia DAR elsősorban időseknek, betegeknek és rászoruló családoknak nyújt támogatást. Az alapítvány olyan esetekben segít, amikor a gyógykezelés, a rehabilitáció vagy az egészségügyi eszközök elérhetetlenek lennének az érintettek számára.

