Home Itt és Most Raši azonnali parlamenti szavazást ígér a „adósságfék” ügyében
Raši azonnali parlamenti szavazást ígér a „adósságfék” ügyében

SZE
SZE
Richard Raši (Fotó: SITA)

Ha a kormány benyújtja a bizalmi szavazásra vonatkozó javaslatot az úgynevezett adósságfék kapcsán, azt a parlament haladéktalanul napirendre tűzi – jelentette ki Richard Raši, a Szlovák Nemzeti Tanács elnöke. A politikus szerint nincs ok feltételezni, hogy a kabinet ne kapná meg a képviselők támogatását.

Raši erről a közszolgálati televízió vasárnapi vitaműsorában, az O 5 minút 12 adásában beszélt. Mint mondta, amint megérkezik a javaslat, azonnal szavazásra bocsátják. Hozzátette, a kezdeményezés a miniszterelnök hatáskörébe tartozik, akit erre ő nem szólíthat fel, ugyanakkor szerinte a kormány stabil, és az elmúlt két évben nem történt semmi, ami a bizalom elvesztésére utalna.

A Kereszténydemokrata Mozgalom elnöke, Milan Majerský ezzel szemben úgy véli, a bizalmi szavazásnak már régen meg kellett volna történnie. Szerinte az, hogy erre eddig nem került sor, azt jelezheti, hogy a kormánykoalíció maga sem biztos a támogatottságában. Úgy fogalmazott, Robert Fico miniszterelnöknek haladéktalanul lépnie kellene.

Raši a műsorban megvédte a parlamenti éjszakai üléseket is, amelyeket többek között a kormány és egyes miniszterek leváltásáról szóló viták miatt tartottak. Szerinte ezek nem számítanak rendkívüli eseménynek, és nem hoztak új helyzetet, mivel a kabinet végül minden alkalommal megkapta a szükséges támogatást. Majerský viszont úgy látja, a kormány nem képes hatékonyan kezelni az emberek mindennapi problémáit.

A házelnök egyúttal kijelentette, hogy az új legfőbb ügyész megválasztását nem tartja aktuális témának ebben a választási ciklusban. Véleménye szerint erre a következő parlamentnek lesz elegendő ideje. Megjegyezte, hogy a gyorsított törvényhozási eljárást csak indokolt esetekben alkalmazzák majd.

A legfőbb ügyészi poszttal kapcsolatban megszólalt Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter is, aki hangsúlyozta: bízik a jelenlegi ügyészség munkájában, és nem tart a politikai nyomásgyakorlástól. Hozzátette, nem kíván pályázni a tisztségre. Majerský szintén egyetértett azzal, hogy az új legfőbb ügyészt csak a parlamenti választások után válasszák meg, és kizárta a választás utáni együttműködést a Hlas párttal.

A vita során Raši és Majerský egyetértettek abban is, hogy az Epstein-üggyel kapcsolatos, Szlovákiát érintő esetleges összefüggéseket alaposan ki kell vizsgálni. Ugyanakkor nem jutottak közös nevezőre az Ukrajnának átadott MiG–29-es vadászgépek ügyében.

Gazdasági kérdésekben Raši azt hangsúlyozta, hogy az esetleges további megszorító intézkedéseknek növekedésbarát jellegűeknek kell lenniük. Majerský szerint nagyobb hangsúlyt kellene fektetni az uniós források regionális felhasználására. A felek megerősítették: a 13. nyugdíj eltörlését nem támogatják, ugyanakkor nyitottak annak célzottabbá tételére. Hasonló elvet tartanának kívánatosnak az energiaár-támogatások esetében is.

SZE/Felvidék.ma/Teraz.sk

