Fico tiszteletben tartja az Alkotmánybíróság döntését a vezeklő tanúk ügyében

Robert Fico szlovák miniszterelnök kijelentette: tiszteletben tartja az Alkotmánybíróság döntését, amely felfüggesztette a Büntetőeljárási törvény módosításának hatályát a vezeklő tanúktól származó bizonyítékok felhasználhatóságát illetően. A kormányfő közösségi oldalán közzétett videójában hangsúlyozta: megvárja a bíróság végső döntését az ügy érdekében.

A Smer-SD elnöke ugyanakkor megjegyezte, szerinte másként vélekednének az alkotmánybírák és a legfőbb ügyész, ha saját ügyükben tapasztalnák meg a vezeklő tanúk gyakorlatát. Fico úgy fogalmazott, érdemes lenne további nyilvános bemutatókat tartani a tanúk túlkapásairól, hogy az érintett intézmények megértsék, milyen visszaélések történtek, és miért nem tartja hitelesnek a vallomásaikat.

A miniszterelnök szerint ő maga és politikai szövetségesei is személyesen megtapasztalták az általa „piszkos gyakorlatoknak” nevezett módszereket.

A szlovák Alkotmánybíróság az ellenzéki képviselők beadványa nyomán döntött úgy, hogy ideiglenesen felfüggeszti a Büntetőeljárási törvény azon módosításának hatályát, amely a vezeklő tanúktól származó bizonyítékok felhasználhatóságát érinti. A tavaly decemberben elfogadott módosítás további részeinek felfüggesztését azonban a testület nem engedélyezte.

Az ügyben az Alkotmánybíróság érdemi eljárást indított, a végső döntés később várható.

SZE/Felvidék.ma/Teraz.sk