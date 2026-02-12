Közel 9 ezer idős ember vár arra, hogy bejusson a nyugdíjasotthonba

Közel 9000 idős ember vár arra, hogy bekerüljön az idősek otthonába, de ezeknek az otthonoknak a kapacitása mindössze körülbelül 2000 férőhellyel emelkedett – mutatott rá csütörtökön az ellenzéki KDH, majd hozzátette, az elmúlt négy évben több mint 86 ezerrel emelkedett a 65 évnél idősebbek száma.

„Minden várólistán szereplő idős ember olyan családot jelent, amelynek valamelyik tagja kénytelen korlátozni a munkába járást, vagy ott kell hagynia a munkahelyét. Van olyan család, amely több száz, vagy akár több ezer eurót kénytelen fizetni a magánellátásért, pedig ez az állam felelőssége lenne” – mondta Andrea Turčanová (KDH) parlamenti képviselő.

Miközben a családok küzdenek, az állam nem volt képes felhasználni a 160 millió eurós uniós alapból származó 104 millió eurót, amelyet az idősotthonok kapacitásának bővítésére különítettek el – utalt Turčanová az Állami Számvevőszék jelentésére, amely az időseknek nyújtott szolgáltatásokat vizsgálta.

A KDH bírálja, hogy rendkívül drága, alacsony kapacitású otthonokat létesítenek.

Például a Kisszebeni járásban, ahol egy 12 férőhelyes létesítmény épült több mint 1,2 millió euróból, ami férőhelyenként több mint 100 ezer euróba került. És van olyan 30 férőhelyes létesítmény, amely 3,6–3,7 millió euróba került. A KDH közölte, itt a havi költségek elérik a 2000 eurót fejenként.

„Nem építhetünk szociális haciendákat milliókért, miközben több ezer idős ember vár alapellátásra. Az államnak az embereket kell szolgálnia, nem pedig túlárazott létesítményeket építeni, amelyeket néhány év múlva luxuslakásokká alakítanak a kiválasztottak számára” – jelentette ki Turčanová.

A KDH szerint válsággal küzd a rendszer. Az ápolók fizetése bruttó 809 és 1330 euró között van, ami messze alatta marad a nemzetgazdaság átlagának, az intézményi egészségügyi ellátás finanszírozása nem megfelelő, és csak nagyon kevés intézménynek van szerződése az egészségbiztosítókkal.

A képviselő közölte, konkrét megoldásokat fog javasolni. A rendszer fenntarthatóságának átfogó elemzésére, a személyzet stabilizálására szólított fel, beleértve a béreket és az egészségbiztosítást, valamint az önkormányzati finanszírozást is, hogy képesek legyenek reagálni a demográfiai változásokra.

A KDH felvetéseire reagálva a Munka-, Szociális és Családügyi Minisztérium közölte, a felsoroltak a 2017 és 2021 közötti időszakra, az előző kormányok hivatali idejére vonatkoznak, nem pedig a jelenlegi vezetésre.

„A jelenlegi tárca 159 épületet fog rekonstruálni és felépíteni a helyreállítási terv keretében, összesen több mint 280 millió euró értékben, s a létesítményekben összesen 3200 férőhely lesz” – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Karolína Ducká, a minisztérium kommunikációs osztályának igazgatója.

