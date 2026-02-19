Nyugaton és délen 15 centiméternyi hó hullhat

Havazásra és hóátfúvásokra kell számítani, főleg Dél-Szlovákiában – tájékoztatott weboldalán a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ). Csütörtök délutántól péntek (február 20.) reggelig a déli járásokban 10-15 centiméternyi hó hullhat. Az SHMÚ elsőfokú figyelmeztetést adott ki.

A figyelmeztetés csütörtök déltől péntek reggel 6 óráig érvényes Pozsony megye egész területén, Nagyszombat, Nyitra és Besztercebánya megye nagy részén, valamint a Kassai járásban. Pozsonyban 5-12 centiméternyi hó hullhat.

Az SHMÚ tájékoztatása szerint

csütörtök déltől hóátfúvások alakulhatnak ki Nyugat-Szlovákiában, az elsőfokú figyelmeztetés szombat (február 21.) éjfélig lesz érvényben.

Pénteken az egész ország területén érvényes a figyelmeztetés.

Pénteken Kassa megyében 65-85 kilométer/óra erősségű szél várható.

TASR/Felvidék.ma