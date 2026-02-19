Home Itt és Most Nyugaton és délen 15 centiméternyi hó hullhat
Itt és Most

Nyugaton és délen 15 centiméternyi hó hullhat

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Illusztrációs felvétel (Fotó: pixabay)

Havazásra és hóátfúvásokra kell számítani, főleg Dél-Szlovákiában – tájékoztatott weboldalán a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ). Csütörtök délutántól péntek (február 20.) reggelig a déli járásokban 10-15 centiméternyi hó hullhat. Az SHMÚ elsőfokú figyelmeztetést adott ki.

A figyelmeztetés csütörtök déltől péntek reggel 6 óráig érvényes Pozsony megye egész területén, Nagyszombat, Nyitra és Besztercebánya megye nagy részén, valamint a Kassai járásban. Pozsonyban 5-12 centiméternyi hó hullhat.

Az SHMÚ tájékoztatása szerint

csütörtök déltől hóátfúvások alakulhatnak ki Nyugat-Szlovákiában, az elsőfokú figyelmeztetés szombat (február 21.) éjfélig lesz érvényben.

Pénteken az egész ország területén érvényes a figyelmeztetés.

Pénteken Kassa megyében 65-85 kilométer/óra erősségű szél várható.

TASR/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Az ingatlanárak lassuló növekedése őrizheti meg a lakhatás...

Richard Raši október 24-re hirdeti ki az összevont...

Danko az ukrán nagykövet bekéretését követeli a kormánytól

Tavaszi regionális gazdatalálkozók kilenc helyszínen a Felvidéken

Fico szerint „politikai okokból” nem érkezik orosz kőolaj...

Leállítja a Slovnaft a gázolaj ukrajnai exportját, csakis...

Az állami szervek szisztematikusan ellenőrzik majd a civil...

Március 2-án indul az újabb lakossági államkötvény-kibocsátás

Csökken az egy és a három évre lekötött...

A rendőrség ismét a kriptovalutával kapcsolatos csalásokra figyelmeztet

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma