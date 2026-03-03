A Duna műsorára tűzi Mága Zoltán 2026-os budapesti újévi koncertjét. A 18. alkalommal megrendezett gála Magyarország és Európa egyik kiemelkedő kulturális eseménye volt. A nézők március 6-án 21 órai kezdettel élhetik át a felemelő zenei élményt. Az estét több száz közreműködő művész összjátéka teszi felejthetetlenné, ünnepelve a nemzeti összetartozást és a közösség erejét.

A Liszt Ferenc-díjas zenész, hegedűművész érdemes művész, Mága Zoltán 18. éve kápráztatja el közönségét újévi koncertjeivel. A „Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország – 18 éve együtt!” mottóval megrendezett jubileumi gálának március 6-án este a Duna nézői is részesei lehetnek.

Az elmúlt mintegy két évtized során a koncert nemcsak kiemelkedő zenei eseménnyé, hanem nemzeti hagyománnyá is vált.

A világszínvonalú látványvilággal és több száz közreműködővel idén megvalósult ünnepi rendezvényen a magyar és nemzetközi zenei élet kiválóságai léptek színpadra: Kossuth-díjas operaénekesek, világhírű szólisták, Nemzet Színészei és fiatal tehetségek, valamint a Budapesti Primarius Szimfonikus Zenekar, a Budapesti Gipsy Virtuózok, továbbá kórusok, gyermekkarok és táncművészek működtek közre. A produkció a zene erején keresztül hirdeti a hála, az összefogás és a béke fontosságát.

A Duna csatorna ezzel a közvetítéssel is hozzájárul ahhoz, hogy a nemzeti egység üzenete minél több emberhez eljusson, és a nézők otthonaikban is átélhessék az újévi koncert felemelő élményét.

Mága Zoltán 2026-os újévi koncert – március 6-án 21 órakor a Dunán.

MTVA/Felvidék.ma