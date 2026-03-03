Gombaszög 2026: Megérkeztek a napijegyek, idén is változatlan áron! 

Megérkeztek a napijegyek a július 14-19. között zajló Gombaszögre, a felvidéki nyár legnagyobb fesztiváljára.

A látogatók továbbra is kedvezményes, 99 eurós áron válthatnak hetijegyet, illetve idén is változatlan áron vásárolhatók meg a napi-, illetve a hétvégi jegyek.

Aki a kedden vagy szerdán bulizna kedvenc előadója koncertjén, 22 euróért, csütörtöktől – szombatig pedig 27 euróért vásárolhat napijegyet. A tavaly bevezetett, kiemelkedően népszerű hétvégi jegy, mely a pénteki és szombati napra szól, 50 eurós áron várja a vásárlókat.

Az igazi fesztiválélményhez a sátorozás is hozzátartozik, így Gombaszög idén is a jól megszokott 3 kempinggel készül a látogatóknak.

Az Andrássy-kemping a fesztivál kellős közepén, a Bebek-kemping néhány perces sétára, a pálos kolostor és az Andrássy-kúria környékén, a Coburg-kemping pedig néhány lépésnyire a központtól, a Darázsréten terül el.

Gombaszög idei zenei programja minden generáció számára kiemelkedő, a júliusi fesztiválon már biztosan fellép Zorán nagyzenekaros felállással, itt lesz Dzsúdló, Byealex és a Slepp, a P-mobil, a Parno Graszt, Dánielfy, az Anna And The Barbies, az Ivan & The Parazol, az Analog Balaton, a Down For Whatever, Indigo, az Aurevoir. és az Artúr Rambo.

A szokásokhoz híven számos felvidéki formáció is színpadra lép, köztük a Jóvilágvan, a Bogas, az Aszpikpatkány az Expired Passport és a Karizma.

Gombaszög idén egy teljesen új, bensőséges hangulatú koncertsorozatot is indít, neves előadók szerzői koncertjeivel. Ennek keretében fellép Szabó Balázs, Agócs Márton és Bodor Áron Csendesebb részem című műsorával.

A szervezők egy minden eddiginél nagyobb és eseménydúsabb fesztivállal várnak mindenki július 14. és 19. között Gombaszögön, Gömör szívében.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma