Jogfosztó rendelkezések Csehszlovákiában

A Rubicon Intézet február 10-én, kedden 17.00 órai kezdettel szervezi meg a Jogfosztott rendelkezések Csehszlovákiában című előadását. A rendezvényen neves szakemberek veszik górcső alá a felvidéki magyar közösséget napjainkban is érintő jogsértéseket.

Amint a közleményükben írták: Edvard Beneš köztársasági elnök 1945 áprilisában hirdette ki az újjászülető Csehszlovákia első kormányát, amelynek céljait a Kassai Kormányprogramban rögzítették. Ez a dokumentum – amellett, hogy az állammal kapcsolatos alapkérdéseket tisztázta –

célul tűzte ki a hárommilliós német, valamint a 650-700 ezer fős magyar közösségnek a felszámolását és ezáltal a homogén cseh–szlovák nemzetállam létrehozását.

A harmadik Csehszlovák Köztársaságban – törvényhozó testület hiányában – 1945. október 28-áig a Beneš és miniszterei által ellenjegyzett 143 köztársasági elnöki dekrétum, valamint a Szlovák Nemzeti Tanács rendeletei pótolták az országos, illetve a csak Szlovákia területén érvényes törvényeket. A kollektív bűn elve alapján a németek és magyarok csehszlovák állampolgárságának megvonásáról, valamint a kényszermunka-kötelezettségéről elnöki dekrétumok rendelkeztek, míg a szlovákiai magyarok vagyon- és jogfosztását 1945-ben a Szlovák Nemzeti Tanács rendeletei foganatosították.

Az eseményen olyan kérdésekre kaphatnak választ az érdeklődök, mint hogy:

Miként alapozták meg jogilag a csehországi és részben a szlovákiai németek elűzését, kitelepítését, illetve a szlovákiai magyarok csehországi deportálását, a lakosságcserét és a reszlovakizációnak nevezett kényszerasszimilációt? Miért váltak a dekrétumok és a szlovák rendeletek máig kísértő történeti csontvázakká? Mi az oka, hogy több látványos és eredményes államközi megbékéléshez képest a magyar és szlovák emlékezetpolitika máig nem tudta békévé oldani a 20. századi konfliktusainkat?

Az esemény meghívott szakértője Popély Árpád, egyetemi docens, a komáromi Selye János Egyetem oktatója, a somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet tudományos munkatársa. A beszélgetést Szarka László, a Rubicon Intézet tudományos főmunkatársa vezeti.

Az eseményre február 10-én, kedden 17.00 órai kezdettel a Premier KultCaféban (Budapest Üllői út 2-4, 1085) kerül sor.

