Nemzeti érdek védelme helyett Orbánozás

A szlovák parlament PS-es alelnöke szerint Robert Fico miniszterelnök Orbán Viktor érdekeit védi a Barátság-kőolajvezeték ügyében.

„Szlovákia könnyen kimaradhatott volna ebből a két ország közötti vitából”

– kanyarította oda Martin Dubéci a TASR TV-nek, s a mennyezet csodálatos módon a helyén maradt annak ellenére is, hogy arra már nem tért ki, ugyan mégis hogyan vonatkoztathatná el magát Szlovákia attól a sajnálatos ténytől, hogy január 27-e óta egyetlen csepp olaj sem érkezik a nevezett vezetéken…

A valóság azonban csak egészen ritkán zavarja a progresszíveket, és Ukrajna ügye nem ez az eset. Ennek megfelelően most is leszögezte Dubéci a kötelezőt: a vezetéket az oroszok rongálták meg, Orbán gyanúsítja csak Zelenszkijt, hogy szándékosan nem állítja helyre, Magyarország kezdte a balhét Ukrajnával.

Felrótta Ficónak, hogy Orbán érdekeit védi:

„A jelenlegi helyzetre nem találok más magyarázatot, mint hogy itt a magyar érdek érvényesül”.

Ami persze igaz, amennyiben elemi magyar érdek, hogy a vezeték ne legyen száraz, s ez egyben – kimondani is szörnyű – szlovák érdek is. Teljesen mindegy hogy hívják a két ország kormányfőit, olaj nélkül nem működik a gépezet.

Természetesen ezt Martin Dubéci is nagyon jól tudja, s éppen ez benne az ördögi. Márpedig az ördög(iv)el nem paktálunk…

szd/Felvidék.ma