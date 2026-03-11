A kormány mindent megtesz az üzemanyagárak megfékezéséért

A kormány minden megtesz, hogy a lehető legnagyobb mértékben fékezze az üzemanyagárak növekedését, illetve azért, hogy Szlovákiában kevésbé legyen jelentős az áremelkedés, mint a szomszédos országokban. A kabinet teljes mértékben ura a helyzetnek – jelentette be a szerdai kormányülés után Peter Pellegrini köztársasági elnök, és hozzátette, szükség esetén a kormány készen áll a segítségnyújtásra.

Az államfő bírálta az ellenzéket, azt mondta, konstruktív megközelítést várna tőlük, nem pedig azt, hogy visszaéljenek a helyzettel. „Nagyon örülök, hogy a kormány igyekszik minden eszközt bevetni az üzemanyagárak stabilizálásáért, és az extrém áremelkedés megfékezéséért, és nem folyamodik azonnal populista módon az állami költségvetés forrásainak felhasználásához” – mondta Pellegrini.

Az államfő tájékoztatása szerint a kabinet a Slovnaft vállalattal együttműködve próbál megoldást találni arra, hogy Szlovákiát ne érintse jelentősen az üzemanyagárak emelkedése.

Az államfő rámutatott, kiszámíthatatlan, hogyan alakulnak a katonai konfliktusok, amelyek jelentős hatással vannak Szlovákia, és egész Európa energiabiztonságára.

„Először a keleti határainkon folyó katonai konfliktus okozott gondokat az energiabiztonság terén. Most pedig újabb katonai konfliktusnak vagyunk tanúi a Közel-Keleten, amely szintén komoly hatással lehet az energiabiztonságra és a régió helyzetére” – mutatott rá Pellegrini.

Emlékeztetett arra, hogy ami az orosz olajimportot jelenti, az Európai Unió döntése alapján Szlovákia különleges helyzetben van. „Annak ellenére függesztették fel az olajszállítást, hogy Szlovákia hivatalos mentességet kapott az EU-tól. Az európai hatóságok hivatalosan megerősítették, hogy Szlovákia 2027-ig importálhatja az orosz olajat” – hangsúlyozta az államfő, és

rámutatott, hogy Ukrajnát is beleértve, minden félnek tiszteletben kell tartania a megállapodásokat és a kötelezettségvállalásokat.

Pellegrini hangsúlyozta, hogy érdemi, konstruktív politikai párbeszédre van szükség az energiabiztonság kérdésében.

„Figyelem a politikai vita szintjét az olyan stratégiai kérdések témájában, mint az energiabiztonság, vagy a szlovák állampolgárok biztonsága, és az ellenzéktől is konstruktív hozzáállást, és a megoldás megtalálására irányuló erőfeszítéseket várnék” – hangsúlyozta.

A köztársasági elnök szerint az energiabiztonság olyan stratégiai téma, amely nem lehet politikai viták tárgya. A politikai pártok képviselőinek „egy asztalhoz” kell ülniük, és szakmai megoldásokat kell keresniük erre a problémára.

TASR/Felvidék.ma