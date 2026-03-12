Home Ajánló A Jó napot, Pátria! március 13-ai ajánlója
A Jó napot, Pátria! március 13-ai ajánlója

Felvidék.ma
Felvidék.ma

Március 13-án, pénteken 8.06  órai kezdettel jelentkezik új műsorával a Jó napot Pátria! című műsor az STV 2 csatornáján. A tartalomból.  

Az Európai Helyreállítási Tervből 3,5 millió euró jut a Királyhelmeci Kórház és Rendelőintézet teljes körű felújítására. A 60 éve megnyitott intézményt az elmúlt évtizedekben többször is fenyegette bezárás, pedig kulcsfontosságú a délkeleti régió betegellátása szempontjából. Az idén a kórház kívül és belül teljesen megújul, folytatódik a korszerű gépek beszerzése.

Március 15-e kapcsán Czáboczky Szabolcs történészt arról is kérdezik, hogy mi alapján választja ki ünnepeit egy nemzet, mi határozza meg egy nép emlékezetkultúráját. A műsor utolsó perceiben egy kutyaszánversenyre látogatnak.

Minderről pénteken, a reggel 8-kor jelentkező magyar nyelvű Híreket követően, a Szlovák Televízió Kettes csatornáján.

Felvidék.ma

