A miniszterek költségtérítésének befagyasztását javasolja a Hlas-SD

A kormánypárti Hlas-SD előterjeszti a kormány tagjainak nyújtott költségtérítés befagyasztását. A javaslatot a kormány ülésén terjesztik elő, mivel ellenzik a költségtérítés összegének megemelését – jelentette ki a csütörtöki parlamenti kérdések óráján Erik Tomáš (Hlas-SD) munka-, szociális és családügyi miniszter.

A kérdések órájában több ellenzéki képviselő is ugyanazt a kérdést tette fel több miniszternek: „Miniszter úr, helyesnek tartja, hogy a konszolidáció alatt emelkedik a kormány tagjainak nyújtott költségtérítés? Hajlandó lemondani erről az összegről?”

„Nem tartom helyesnek, ezért a Hlas-SD a kormány ülésén előterjeszti a költségtérítés befagyasztását. Nem figyeltem ezt a témát, de ha jól tudom, az áprilisi bérnél jelentkezik a megemelt költségtérítés. Ha ez így van, akkor még van egy kis idő a módosításra. Mindenesetre a Hlas-SD a kormánykoalícióban érvényes politikai megállapodás alapján javasolni fogja a befagyasztást” – mondta Tomáš.

Hasonlóan nyilatkozott Tomáš Drucker, a Hlas-SD oktatási minisztere is. „Semmi sem történt, még nem volt emelés. Mi azt mondtuk, amikor világos lesz, hogy menyivel nőtt a nemzetgazdasági átlagbér, amitől a költségtérítés összege is függ, akkor lépünk” – hangsúlyozta.

Robert Kaliňák a Smer-SD alelnöke hazugságnak nevezte, hogy idén emelkedik a kormány tagjainak bére. Emlékeztetett, hogy a miniszterek bérét befagyasztották, és bár a költségtérítés emelkedik az átlagbér emelkedése miatt, de a konszolidáció keretében nagyobb adókat vetettek ki a magasabb bérekre.

„A miniszterek magasabb adót fizetnek, mint az átlagemberek, mivel magasabb a fizetésük. Ha bármelyik miniszter megnézi a fizetési szalagját, azt látja, hogy 300-400 euróval kevesebbet kap. Ez azt jelenti, hogy ha 300 euróval emelkedne is a költségtérítés, akkor is kisebb lesz a fizetés, mint tavaly. Tehát igen a válasz arra a kérdésre, hogy idén is befagyasztjuk-e a béreinket. Sőt, alacsonyabb lesz” – érvelt Kaliňák.

Egyébként a külföldön tartózkodó Robert Fico (Smer-SD) kormányfő helyett válaszolt a kérdésre, amelyet Veronika Remišová (Hnutie Slovensko-Za ľudí) tett fel: „Miniszterelnök úr, helyénvalónak tartja, hogy az embernyúzó konszolidáció idején körülbelül 300 euróval emelkedik a miniszterek fizetése, az öné pedig 400 euróval? Nem érez semmi késztetést arra, hogy legalább minimális szolidaritást vállaljon az emberekkel?”

