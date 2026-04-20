Felújított orgonát áldottak meg Nagymácsédon

Ünnepélyes szentmise keretében áldották meg a felújított orgonát a nagymácsédi Keresztelő Szent János-plébániatemplomban április 18-án, szombaton – számol be a lélekemelő eseményről a Nagyszombati Főegyházmegye hivatalos oldala. A szertartást mons. Kiss Róbert kanonok, komáromi esperesplébános, az egyházmegye általános érseki helynöke vezette, aki a liturgia során áldotta meg a megújult sípos hangszert.

A felújított orgonát 2026. március 6-án helyezték hivatalosan üzembe.

Az egy manuállal és pedállal rendelkező hangszer tizenkét megszólaló regiszterrel rendelkezik – ezek közül kilenc a manuálon, három pedig a pedálon található. Az orgona mechanikus traktúrával és kúpos szélládákkal működik. A hangszer szerkezeti része a pozsonyi orgonaépítő, Mozsny műhelyéből származik, és a XX. század elejére datálható.

Az orgonaszekrény építészeti kialakítása a korabeli szokásokat tükrözi, kivitelezésének minősége pedig a Mozsny műhelyre jellemző, s átlagon felüli színvonalat képvisel.

„Az orgona felújítása 2025. április 1-jén kezdődött, és magában foglalta a történelmi hangszer teljes körű rekonstrukcióját, valamint a templom kórusának kapcsolódó átalakításait is. Ezek közé tartozott az új elektromos hálózat kiépítése, a belső tér kifestése és az új padló lefektetése”

– tájékoztatta a Nagyszombati Érseki Hivatal sajtóosztályát Szlovák Marián, a nagymácsédi egyházközség plébánosa. Hozzátette: a beruházás teljes költsége mintegy 100 ezer eurót tett ki.

„A finanszírozást kölcsön, a Nagyszombati Érseki Hivatal támogatása, valamint a hívek adományai biztosították, amelyeket jótékonysági rendezvények és koncertek révén gyűjtöttek össze”

– magyarázta az atya.

Az orgona felújítása jelentős mértékben gazdagítja a nagymácsédi plébánia liturgikus és kulturális életét, egyben hozzájárul az értékes történelmi örökség megőrzéséhez a jövő generációi számára.

