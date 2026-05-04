Júniusban szlovák-ukrán együttes kormányülésre készülnek
Júniusban szlovák-ukrán együttes kormányülésre készülnek

Felvidék.ma
(Fotó: Robert Fico, Facebook)

Június végén kerülhet sor a szlovák és az ukrán kormány együttes ülésére Pozsonyban vagy Kijevben – jelentette ki az örményországi Jerevánban hétfőn Robert Fico kormányfő, miután megbeszélést folytatott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

Szerinte a két ország közötti közúti összeköttetéssel, illetve a határátkelők bővítésével foglalkozhatnának

– tájékoztatott a TASR hírügynökség. Az együttes kormányüléseket tartja Fico a legmegfelelőbb keretnek a folytatáshoz.

Még nem világos, hogy Pozsonyban vagy Kijevben tartják-e a következőt. „Nekem úgy tűnt, Zelenszkij elnök viszonylag rugalmas ebben a kérdésben, tehát alighanem igyekszünk majd Pozsonyban megrendezni, meglátjuk, mi lesz” – mondta Fico.

Hozzátette, felelősséget érez a jószomszédi kapcsolatokért a környező országokkal.

Néhány új témát is felvázolt, ilyen például a Szlovákia és Ukrajna közötti közúti összeköttetés.

„Egyszer véget ér a háború, és az ukrajnai piac fontos lesz, tehát bármilyen összeköttetés, közúti, vasúti, légi nagyon jó” jegyezte meg.

„A kormányfő szerint új megállapodásokat kell kötni az EU 100 millió eurós energetikai programjának végrehajtása érdekében. Kiemelte a határátkelők bővítését és a vasúti összeköttetést Ukrajnával, valamint a humanitárius segítségnyújtást.

„Továbbra is érvényes, hogy Szlovákia nem fog semmilyen hadikölcsönt támogatni Ukrajna számára, és nem ad ingyen fegyvert Ukrajnának. Aki akarja, vásárolja meg tőlünk” – szögezte le Fico.

TASR/Felvidék.ma

