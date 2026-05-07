Nincs egyetértés az EU-USA kereskedelmi megállapodásról

Az Európai Parlament és az uniós tagállamok nem tudtak megállapodni az amerikai ipari termékekre kivetett vámok eltörléséről, ahogyan azt a tavaly nyáron megkötött Turnberry-megállapodás előírta.

Mindez alig néhány nappal azután történt, hogy az Egyesült Államok fokozta a nyomást azzal, hogy 25%-os vámok kivetésével fenyegetőzött az uniós gépjárművekre – ami meghaladja azt a 15%-os felső határt, amelyet Donald Trump amerikai elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke tavaly nyáron a skóciai Turnberry-ben állapítottak meg az uniós árukra kivetett amerikai vámok tekintetében.

A mostani, sikertelen tárgyalási forduló ellenére a tagállamokat képviselő ciprusi elnökség szerint a megbeszéléseknek „pozitív lendülete” volt.

Egy uniós diplomata az Euronews-nak elmondta, hogy a tárgyalások célja elsősorban az volt, hogy mindkét fél ismertesse politikai álláspontját, a technikai tárgyalások később jönnek. Az EP szigorú biztosítékokat épített be az EU–USA megállapodásba, bár a tagállamok nem támogatják mindet, annak ellenére, hogy nagyjából egyetértenek abban, hogy meg kell védeni a megállapodást Trump jövőbeli fenyegetéseitől.

A tárgyalás második fordulója május 19-én lesz.

Euronews/Felvidék.ma

