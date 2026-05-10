Az ipolysági Csokoládé-nap képekben

Különféle csoki alapú ostyák, csoki illatú kézi készítésű szappanok és gyertyák, valamint ínycsiklandozó sütemények garmadája várta az érdeklődőket az ipolysági Városháza dísztermében rendezett Csokoládé-napon. A május 9-ei esemény része volt egy nívós koncert is.

Mint a szervezők elmondták: a kultúrát szerették volna egy új köntösben elhozni az ipolyságiak számára. Ennek értelmében kötötték össze a szombati eseményt a gasztronómiával.

Helyi és környékbeli kézművesek árulták a termékeiket a díszterem hátsó traktusában. Ipolynyékről csokoládé alapú ostyák érkeztek. Az alap csokoládé mellett banános csoki, dubaji csoki, továbbá narancsos csokoládés ostya is kapható volt. A táblacsokoládé kinézetű szappanokba legszívesebben beleharapott volna a vásárló, annyira valósnak tűntek. Csokoládéba mártogatott gyümölcsöket kóstolhattak, de finom csokoládétortából és süteményből sem volt hiány.

A legkisebbek az előtérben színezhettek a délután folyamán. Az eseményt Kósa József és Kósa Bernadett koncertje zárta, vendégük Csákvári Bence ifjú virtuóz zenész volt. A repertoárjukban operaáriák, operettek slágerei és jazzdalok egyaránt szerepeltek.

Pásztor Péter/Felvidék.ma