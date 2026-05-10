A Kabóca májusi száma

Májusban tele a világ virággal, de még a Kabóca is. Anyák napján virággal köszöntjük az édesanyákat, pünkösd napján virággal díszítjük a templomot. A szép és illatos májusi virágokról, az orgonáról, pünkösdi rózsáról, jázminról, nefelejcsről, gyöngyvirágról egész játékoldal szólnak most a lapban.

Maci és Zsiráf, a képes kis történet két hőse is virágot (meg persze hársmézet), vásárol ezen a hétvégén a piacon. A versrovatban Kulcsár Ferenc gyönyörű költői képekkel teli verseiben illatozik a sok virág. A meseoldalon Várfalvy Emőke frissen megjelent könyvébe lapozhatnak bele a kabócások, amelyben viszont már egy egész erdő telepítésén törik a fejüket a 4/A-sok.

Az angol iskolások a barátságról tanulhatnak a lapból, persze angolul. A magyar mellett szlovákul is olvasható kis mesében lakodalmat ül a gabonásláda mögött lakó két egércsalád a kamrában.

A régi falusi munkákat bemutató sorozatból pedig az is kiderül, hogy a hagyományos rend szerint élő közösségekben miért is nem tarthatták a lakodalmakat nyáron vagy akár a szép, virágos májusban, ahogy manapság szokás.

A háziállatokat sorra vevő rovatban tehenek és borjaik bőgnek a májusi legelőn, de szó esik a ma már védett magyar szürkemarha gazdasági jelentőségéről is a korábbi századokban. A legutóbbi évtizedek két csodájának, a GPS-nek és a Wi-Fi-nek a születését vázolja fel a világmegváltó találmányok sorozata.

Balla Margit folytatásos nagyvárosi meséjében a szorongó és magányos Misi, ki tudja, milyen csodának köszönhetően, mintha kezdene barátokra találni az osztálytársaiban. A kétjobblábas Csetlibotlit meg a barátai hívják Z. Német István és Sváb József képregényében, hogy megtanítsák cselezni. A sok jó mese, vers, játék és feladat mellett végül, de nem utolsó sorban az április legvégén lezajlott 33. Tompika versenyzőinek is gratulál a Kabóca a lap májusi számában.

