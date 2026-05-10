Mesél a két ipolysági zsidó temető

A szobi Érdy János Könyvtár és Információs Központ adott otthont Kapusta Krisztina előadással egybekötött könyvbemutatójának. A május 8-ai esemény gerincét az ipolysági ortodox temetőt feldolgozó Csend van… az ipolysági ortodox zsidó temetőben című kötet ismertetése és a temetőkutatás eredményei adták.

Fésű József, a Börzsöny Múzeum Baráti Körének elnöke, a rendezvény egyik társszervezőjeként köszöntve a résztvevőket kifejtette: értékmentő, jól dokumentált kötet jött létre, ami példaértékű a mi térségünk számára is.

Kapusta Krisztina, az ipolysági Honti Múzeum munkatársa előadásában elmondta, hogy a temetőkutatás mellett pár információt ugyancsak feldolgozott a szobi zsidósággal kapcsolatban is.

Mint jelezte: „a temetői sírkövek nem néma sírjelek, hanem mesélő emlékjelek, hiszen minden egyes sírkő mögött egy család története áll.”

Felidézte, hogy a még most is folyó egyetemi tanulmányai alatt kezdett el tudatosabban foglalkozni a zsidótemetők feldolgozásával. A tavaly szeptemberben megjelent kötete az ipolysági ortodox zsidó temetőt dolgozza fel.

Mint a könyvtárban elhangzott: szeretném arra buzdítani a szobiakat, hogy kezdjék el felkutatni a helyi zsidó temetőt, hiszen rengeteg apró nyom van, amelyeken el lehet kezdeni a kutatást. Egy kis kedvcsinálóként a szobi zsidó családok életébe engedett betekintést a kutatása eredményeként. Igyekezett némi párhuzamot vonni az egykori Hont vármegye székhelye, Ipolyság és a szintén a vármegyéhez tartozó Szob zsidó lakossága között.

Elmondta továbbá: az egykori vármegyei anyakönyvekben számos szobi zsidó család adataival találkozott. Ezek közé tartozott Perlusz Sámuel hentes és családja, Farkas Antal rőfös, avagy a Willoner család.

A kutatás eredményeként párhuzamok vonhatóak egyes családok és felmenői tekintetében a két város között.

A Dunakanyarban lévő kisvárosban a második világháború előtt mintegy kétszáz-háromszáz zsidó élhetett. Temetőjük ma is megtalálható, igaz elhanyagolt állapotban van.

Az előadás második felében az ipolysági zsidóság történetét foglalta össze igen röviden. Ipolyságon csupán 1840 után telepedtek le a zsidók, több család Balassagyarmatról és Nyitra környékéről érkezett az Ipoly menti kisvárosba.

Az első évtizedekben egy temetőjük volt, amely a Homok városrészben található. Ide temetkeztek a satus quo és az ortodox zsidók egyaránt. Az utóbbiak 1910-ben új temetőt hoztak létre Ipolyság északi határában. Az ortodox temető alig pár évtizedig, 1910 és 1945 között működött, kevesebb mint százan nyugszanak benne. A Homokon lévő temető ezzel szemben sokkal nagyobb, több mint hatszáz sírhelyet számlál.

Alapos szakmai munkája során Kapusta Krisztina felkutatta a kisebbik temető sírhelyeit, szimbólumok, sírkövek alapanyaga, martírfeliratok szerint csoportosította az ottani nyughelyeket.

A sírkövek fotódokumentumai alapján bemutatta az ortodox temetőben lévő fontosabb személyek nyughelyeit. Beszélt továbbá a helyszíni kutatás szépségeiről és problematikájáról is.

Mint megjegyezte, a status quo temető feltérképezését is elkezdte, azonban ez sokkal nagyobb falat. Beszélt továbbá a temető rendszeres önkéntes karbantartásáról, az ott található épített örökség megőrzéséről, a kohanita kapu felfedezéséről és felújításáról, a vezetett temetőbejárásokról.

Fontosak ezek a tudományos munkák, az önkéntes tevékenység, illetve a megemlékezések a város egykori lakosságára. Tudja ezt nagyon jól Kapusta Krisztina is. Mint az előadás végén fogalmazott:

„a dokumentálás nem engedi az emlékezetvesztést”

A Csend van… az ipolysági ortodox zsidó temetőben kötet 2025 őszén jelent meg. Ipolyságon a Honti Kulturális Napok keretében mutatták be, későbbiekben a budapesti Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem (OR-ZSE) rendezvényén, valamint Vácon is bemutatták már.

A szobi esemény kötetlen baráti beszélgetéssel ért véget.

Pásztor Péter/Felvidék.ma