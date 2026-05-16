Elindult a vitorlás idény a Balatonon

Ünnepélyes vitorlabontóval és a Fifty-Fifty győzelmével vette kezdetét a 2026-os hazai vitorlás idény szombaton Balatonfüreden.

A Vitorlás téren tartott délelőtti ünnepség az ifjú vitorlázók látványos, zászlós bevonulásával indult – tájékoztatta a Magyar Vitorlás Szövetség (MVSZ) az MTI-t. Bóka István, Balatonfüred polgármestere köszöntőjében kiemelte az aktív sportélet folytonosságát, emlékeztetve a jelenlévőket:

vitorlázni mindig kell, függetlenül attól, hogy éppen süt a nap vagy esik az eső.

Gellér László, az MVSZ elnöke arról beszélt, hogy a magyar vitorlázásnak – a világkupa-versenyeken, az olimpiai osztályokban és az utánpótlás-világversenyeken elért stabil eredmények révén – egyértelműen helye van a nemzetközi élvonalban. Az elnök a sportszakmai sikerek mellett a sportág etikai alapértékeire is felhívta a figyelmet.

„A vitorlázás nem pusztán technikai vagy fizikai sport. A vitorlázás karaktert formál, megtanít döntést hozni, felelősséget vállalni, tisztelni a természetet és tisztelni egymást. Ez egy olyan közeg, ahol az ellenfél nem ellenség, hanem partner a versenyben, ahol a szabályok betartása nem kényszer, hanem belső igény”

– fogalmazott az elnök.

A hagyományokhoz hűen idén is a tó legidősebb hajóján, a Kishamison vonták fel a nemzeti lobogót, majd megkoszorúzták a Balatont és ezzel jelképesen is elkezdődött az idei vitorlás szezon.

A Balatoni Évadnyitó Nagydíjon, amelyen 38 osztály 157 vitorlása vágott neki a Balatonfüred–Alsóörs–Tihany–Balatonfüred útvonalnak, 147 hajó futott be. Az abszolút győzelmet a Józsa Márton vezette Raiffeisen Audi Fifty-Fifty katamarán csapata szerezte meg 36 perc 52 másodperces idővel.

MTI/Felvidék.ma