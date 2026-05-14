Komáromban díjazzák az év felvidéki magyar vállalkozóit

Május 29-én a komáromi Tiszti pavilonban rendezik meg az Év Vállalkozója Gálát, ahol öt kategóriában ismerik el a felvidéki magyar vállalkozói közeg kiemelkedő szereplőit. A rendezvény különleges nyitóelőadója Rakonczay Gábor extrém sportoló lesz, aki 75 nap az óceánon című inspiráló előadásával érkezik Komáromba.

A Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetsége idén is megszervezi az Év Vállalkozója Gálát. Az ünnepélyes díjátadón azokat a vállalkozókat és vállalkozásokat állítják reflektorfénybe, akik munkájukkal hozzájárulnak a felvidéki magyar közösség, valamint a helyi és regionális gazdaság fejlődéséhez.

A rendezvénynek 2026. május 29-én, pénteken 14 órától a komáromi Tiszti pavilon ad otthont.

Az idei elismeréseket öt kategóriában adják át:

  • Év Gazdája
  • Év Fiatal Vállalkozója
  • Év Innovatív Vállalkozója
  • Év Női Vállalkozója
  • Év Családi Vállalkozása

A szakmai zsűri kategóriánként három-három döntőst választott ki. Ők a gálán kisfilmekben is bemutatkoznak a közönségnek, majd a délután egyik legizgalmasabb pillanataként kiderül, kik vehetik át az idei díjakat. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az esemény nyilvános és ingyenesen látogatható. IDE kattintva pedig elérthető a hivatalos Facebook-esemény.

Sajtóközlemény

 

