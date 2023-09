Szombaton zajlott Nyárasdon a IV. Nyárasdi Hagyományőrző Citeratalálkozó, amely nem egyszerűen egy találkozó volt, hanem kiegészült egy szívet-lelket melengető nemzeti programmal is. Ugyanis a községbe, a találkozóra érkezett a Nemzet Zászlaja, amely előtt a rendezvény ideje alatt fotózkodni lehetett, és persze elgondolkodni nemzeti önazonosságunk jelentőségén.

A találkozó fő szervezője és egyben a Lámpás citerazenekarok vezetője Házy Lajos már hónapok óta készült tanítványaival a nagy eseményre. Egyrészt felkészítette a zenészeket a szereplésre, akik már korosztályok szerint négy csoportban citeráznak, az évek során ugyanis Kislámpás, Lámpácska, Lámpás Junior, Lámpás elnevezésű csoportokban játszanak, másrészt pedig szervezte a Nemzet Zászlajának érkezését a községbe.

A rendezvényen összességében 14 csapat, illetve szereplő vett részt: a Nyárasdi ovisok, Bartalos Noémi, a Kislámpás, Gőgh Viktória, a Lámpácska, a Szili Linkószer Citerazenekar, a Nyárasdi Népdalkör, a Kenyeri Rábamenti Citerazenekar, a Csóri Csuka Népdalkör, a Félnótás Citerazenekar, a Lámpás Junior, a Gyórói Férfi Dalárda, a Vadrózsa Citerazenekar, a Lámpás.

Mielőtt a kultúrházban megkezdődött volna a műsor, megérkezett a Pásztortűz Hagyományéltető Egyesület tulajdonában levő Nemzet Zászlaja Bihari Sándor vezetésével.

Ez a zászló az 1848-as szabadságharc zászlajának hitelesített másolata, amelyet kivételes alkalmakkor az anyaországtól elszakított területekre is elvisznek. Nyárasd több vonatkozásban is érintett az 1848-49-es szabadságharcban, így minden ok megvolt arra, hogy a zászlót a községben fogadják.

Nyárasdon Bc. Bacsó László polgármester vette át a zászlót, majd előtte bárki lefényképezkedhetett. Az így készült fotókból aztán minden évben összeállítanak egy naptárt, tehát valószínűleg valaki Nyárasdról is abban a szerencsében részesül, hogy bekerül ebbe a naptárba. A zászlóátadás mellett bemutatták azt a korabeli ágyút is, amely annak idején a komáromi erődnél szolgált, és egyben három lövést is leadtak belőle, egyet a községért, egyet Felvidékért és egyet a magyarságért.

Házy Lajos, aki lányával, Emesével újjáélesztette a helyi hagyományt, már évek óta szívügyének tekinti a fiatalok nevelését, tanítását. Napjainkra a Lámpás-család több mint 80 tagúra terebélyesedett, fellépéseiknek se szeri, se száma itthon és Magyarországon. Amit pedig különösen fontosnak tartanak, hogy a fiataloknak egy olyan tevékenységet biztosítanak, amely a hagyományőrzést, az identitáserősítést és a másokra való odafigyelést is jelenti. Nem véletlenül választotta a vezető annak idején a Lámpás nevet – világítani, fényt adni, melegséget árasztani kívánnak.

Mára fogalom lett a Lámpás, a legkisebb, a harmadikos gyerekeket tömörítő Kislámpástól a Lámpácskán át a Lámpás Junior és a Lámpás együttesekig számon tartják őket, sok helyen szerepelnek és persze a siker sem marad el, amely mindig buzdítást ad nekik. A vezetőknek pedig a legnagyobb jutalom a gyerekekből áradó szeretet, a csillogó szemek, az őszinte érdeklődés.

„Mára ezeknek a fiataloknak életformájuk lett a citerázás. Amikor elmegyek az iskola mellett és meglátnak, már szólítanak: Lali bácsi, mikor lesz citera? Igyekszünk csallóközi népdalokat, nótákat játszani, de azért kikacsingatunk más tájegységekre, más tájak népdalkincseire is. Mostanra sikerült jó hangszereket beszerezni, Kiss Péter, Gulyás Ferenc, Komrócky Gyula, Asztalos Sándor hangszerein játszanak zenészeink. Az együttesek tagjainak jelentős része számára a Kukkónia pályázaton elnyert pénzből készíttettünk fellépőruhákat, a hiányzó öltözékeket hamarosan egy további pályázati pénzből valósítjuk meg. Meg kell említeni a szülők áldozatvállalását is, szívesen segítenek, mert látják, gyerekeik nemes küldetést teljesítenek, örömmel vesznek részt a zenélésben, a szereplésben. Az ilyen nagyszabású találkozókat igyekszünk mindig emlékezetessé tenni. Volt, amikor fát ültettünk, ez a mi akácfánk, amely szépen növekedik és immár kétéves. Tavaly magyar rekordra vállalkoztunk, elértük a legnagyobb korkülönbséggel színpadra lépő citerások rekordját. A legfiatalabb citerás Ollé Fanni és a legidősebb Beke Zoltán bácsi között ugyanis 65 év és 9 hónap volt a korkülönbség. A rekordot a Magyar Rekordok Egyesülete is igazolta. Idén ezt folytattuk, és a Nemzet Zászlajának fogadásán kívül a citerázást kezdő Nagy Lujzi bácsi unokája, Nagy Előd mint aznapi születésnapos átadta két egykori citerásnak, Hamran Lászlónak és Rajkovics Alfrédnak a Lámpás Polgári Társulás, illetve a Lámpás-család ajándékát” – részletezte Házy Lajos.

A nyárasdi citerásoknak csak egy szusszanásnyi idejük van ezután, mert következnek az újabb fellépések. Legközelebb szeptember 29-én testvértelepülésükön, Kemeneshőgyészen lépnek fel egy Mihály-napi rendezvényen. Itt lép fel a Nyárasd Ifjú Tehetségei zenekar is, amely a múlt század nyolcvanas éveinek népszerű slágereit játsza és tagjai között négyen ugyancsak a citerások közül kerültek ki.

A Lámpások tehát teljesítik vállalt küldetésüket, Házy Lajos pedig a Gárdonyitól származó lámpás megfogalmazás szerint teszi a dolgát, és örömét abban leli, hogy citerásai igazi nemzettudattal élnek, természetes számukra a magyar kultúra felvállalása és továbbéltetése.

Benyák Mária/Felvidék.ma