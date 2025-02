Párkányi Téli Futás immár ötödször

Négyszáz futó vett részt a február 16-án rendezett Párkányi Téli Futás sportrendezvényen. Immár ötödik alkalommal várták a futókat Párkány belvárosában.

A vásárnap délben megrendezett versenyen 30 nyolcévesnél fiatalabb gyermek valamint 370 felnőtt és serdülő futotta le a maga választotta távot.

A felnőttek az idei évben is 3, 6 és 9 kilométeres távok közül választhattak.

A 3 kilométeres útvonal a sétálóutcáról kiindulva Párkány belvárosát érintette.

A kiválasztott távot futás mellett kocogva, gyorsgyalogva, de akár skandináv gyaloglással is lehetett teljesíteni. A számos rendszeresen visszatérő versenyző mellett idén is érkeztek új résztvevők, akiket a friss levegőn való mozgás, közös sportolás motivált.

Ebéd előtt a nyolc évnél fiatalabb kis sportolók ötszáz méteres távját bonyolították le. A gyerekek a sétálóutca kijelölt részén tették meg távjukat.

Délben kezdődött el a felnőttek versenyei. Először a kilenc 9 táv versenyzői rajtoltak el. Őket követték a 6 kilométeres táv futói, s végül a legnépesebb 3 kilométeres táv résztvevői indultak el a kijelölt útvonalon.

A Vis Vitalis Klub által szervezett verseny igen népszerű. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az idei évben teljesen beteltek a regisztrációs helyek.

A futókat kellemes száraz hideg várta a Duna-parti városban.

Szlovákia számos pontjáról jelentkeztek a futás szerelmesei, ugyanakkor magyarországi településekről is jöttek, sőt lengyel résztvevője is volt a párkányi rendezvénynek. Egyéni versenyzők mellett sportegyesületek, illetve baráti társaságok is jelen voltak. Az Esztergomi Futóművek, a párkányi Duna Sportegyesület mellett a komáromi sportegyesület tagjai rajtoltak el a sétálóutcában.

Összeszokott baráti csapatok is szép számmal vettek részt. Megemlíthető közülük a Zumba Run Ipolyság csapat, melynek tagjai szinte kezdetektől fogva megméretettnek a versenyen.

A gyerekek, fiatalok és felnőttek mellett a szépkorúak is képviselték magukat.

Voltak, akik futva, mások skandináv gyaloglással mentek végig a pályán.

Az ipolysági székhelyű Szokolyi Alajos Olimpiai Klub színeiben például három skandináv gyalogló érkezett. Ők mindannyian odahaza heti rendszerességgel gyalogolnak szakember irányítása mellett.

Több család is regisztrált a futásra. Míg a gyermek az ötszáz méteres távot teljesítette, addig a szülők a felnőtt távok valamelyikén álltak helyt.

Természetesen nem maradhatott el a díjazás sem. Minden sportoló, aki teljesítette a távot, ajándék vászontáskát kapott az egyik főtámogató kis ajándékával. Emellett éremmel is jutalmazták a résztvevőket.

A Vis Vitalis Klub által szervezett sporteseményen évente különleges érmekkel díjazzák a sportolókat. Az emlékérmek Párkány helytörténetéhez kötődnek. Hol a város egy jellegzetes épülete, máskor Párkányhoz fűződő kerek évfordulóra emlékeznek az érmek által.

Az idei futóérem Párkány első írásos említése előtt tiszteleg. Amint a klub közösségi oldalán ezzel kapcsolatban kifejtették: „950 év története egy futóérmen. Párkány, egykori nevén Kakath, első írásos említésének 950. évfordulóját ünnepeljük. Az érme másik oldalán idővonal formájában jelennek meg a település névváltozásai: Kakath (1075), a középkori névalakok, majd végül Párkány.“

Az V. Párkányi Téli Futás az alábbi eredménnyel zárult. A 3 kilométeres táv női futóinál az első Hrubá Orsolya, a második helyet Kadoríková Zuzana, a harmadik helyet pedig Benčátová Emma szerezte meg. A 3 kilométeres táv férfi kategóriájában az első helyen végzett Matej Macho, második lett Taras Lystsia, a harmadik pedig Miroslav Kadorik.

A 3 kilométeres táv abszolút eredményei ITT olvashatók.

A 6 kilométeres távon a hölgyeknél az alábbi eredmény született. Első lett Janka Potánčoková, második helyen végzett Garai Dóra, míg a harmadik Sylvia Behúlová lett. Az említett távon a férfiaknál első helyen végzett Filip Kašo, második lett Gabriel Svajda, a harmadik helyezett Pogány Krisztián.

A 6 kilométeres táv abszolút eredményei ITT érhetőek el.

A 9 kilométeres távon a nők között első helyen végzett Jana Simunková, második lett Lenka Hudeková, a harmadik helyet Agáta Krystyna Babuic szerezte meg. A táv férfi kategóriájában elsőként végzett Robert Miskolczi, második helyezett lett Ľuboš Bogdányi, harmadik helyet ért el Imre Tamás.

A 9 kilométeres táv eredményei ITT tekinthetőek meg.

Természetesen jutalmazták a legügyesebb gyermekeket is, ahogyan az egyes korosztályok legjobb helyezettjeit is díjazták a leggyorsabb párkányi futók mellett.

A sporteseményen megmutatkozott a közösségi szellem, az együvé tartozás, hiszen sokan szóba elegyedtek a futótársakkal. Mindamellett az egészséges életmód, a futás és a mozgás népszerűsítésének remek példája a kicsiktől a felnőtteken át a szépkorúakig.

Az V. Párkányi Téli Futásról további információk olvashatók a Vis Vitalis Klub honlapján, illetve a közösségi oldalán.

A 2024-es futás összefoglalója ITT olvasható, a 2023-as eseményről ITT számoltunk be, a 2022-es évadról ITT írtunk.

Pásztor Péter/Felvidék.ma