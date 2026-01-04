Már lehet jelentkezni a 6. Párkányi Téli Futásra

A Vis Vitalis szervezet idén immár hatodik alkalommal szervezi meg a Párkányi Téli Futás tömegrendezvényét Párkány belvárosában. A futni vágyok idén is három távra jelentkezhetnek. A gyermekfutással egybekötött futóversenyre február 22-én, vasárnap kerül sor. Az online regisztráció az év első napjaiban elindult.

A futás célja és rajtja idén is a párkányi sétálóutcában lesz. A futók három táv közül választhatnak, 3 kilométer, 6 kilométer, 9 kilométer.

Mint a szervezők kifejtették:

a választott kilométereket a kijelölt úton futva, kocogva, de akár sétálva is teljesíteni lehet.

„A futás napján minden résztvevő egy chippel ellátott rajtszámot kap, melyet a külső ruházatra kell feltűzni. Ezeket a rajtszámokat a Sétáló utcán (Fő utca 16, Sétálóutca) lehet majd átvenni a verseny napján 10:30 órától” – fogalmaztak a szervezők.

A felnőttek versenye 12.00 órakor kezdődik a 9 kilométeresek rajtjával, majd a 6, és végül a 3 kilométeres távra regisztrált versenyzők rajtolnak el.

A nagy verseny előtt szervezik meg a gyermek futóversenyt. Az 500 méteres verseny rajtja 11.15-kor lesz. A gyermek futóversenyre nyolc évesek és fiatalabbak jelentkezhetnek, ennek értelmében a 2018-ban született és fiatalabb gyermekeket lehet benevezni. Idősebb gyermekek ebben a kategóriában nem indulhatnak. A gyerekek szülő kíséretében is futhatnak.

A futóverseny három kilométeres útvonala egyfajta szívet formál Párkány központjában.

Az útvonal a Sétáló utcáról indul el, áthalad a Fő utcán, majd a Bocskai, az Alsó, a Kossuth és a Szt. István utcákon haladva a futók visszatérnek a Sétáló utcára.

A Párkányi Téli Futásra már elindult az online jelentkezés. Az alábbi linken érhető el a magyar nyelvű lap. A nevezési díj személyenként 12 euró.

A versenyzők minden évben különleges érmet kapnak. Az emlékérmek mindig Párkány helytörténetének fontos eseményeihez, jubileumaihoz kötődnek. A 2026-os évad emlékérme még nem nyilvános.

A kiértékelést távonként tartják, emellett további különdíjakat is átadnak. A 6. Párkányi Téli Futásról további részleteket a sportesemény hivatalos honlapján olvashatnak ITT , valamint a futóverseny közösségi oldalán ITT találnak további információkat.

A 2025-ös évadról ITT írtunk, a 2024-es futás összefoglalója ITT olvasható, a 2023-as eseményről ITT számoltunk be, a 2022-es évadról ITT írtunk.

Pásztor Péter/Felvidék.ma