szerdán, a nemzeti összetartozás napján, a magyar közmédia egész napos adománygyűjtő kampánnyal és műsorfolyammal jelentkezett, és a magyar emberek 166 millió forint adományt ajánlottak föl Székelyföld megsegítésére.

Orbán Viktor miniszterelnök, ígéretéhez híven, csütörtökön aláírta azt a kormányhatározatot, amiben ezt az összeget a magyar kormány megduplázza, így tehát 332 millió forint gyorssegély érkezik Székelyföldre – tette hozzá.

„Eddig is turisztikai kampányokkal, gyorssegéllyel, illetve szakemberek bevonásával segítettük a parajdi helyzetet. Székelyföld ezután is számíthat ránk, mert mi, magyarok, a bajban összefogunk, és a legnagyobb bajokon is közösen túl tudunk lenni” – fogalmazott Nacsa Lőrinc.

MTI/Felvidék.ma