Emlékkiállítás nyílt Fábry Zoltán tiszteletére

Kassa Megye Önkormányzata és Kassa Megye Kulturális Központja május 5-én ünnepélyes keretek között nyitotta meg a Vox humana – Fábry Zoltán emlékkiállítást Szepsiben, a kulturális központ galériájában. A rendezvény méltó tisztelgés volt Fábry Zoltán munkássága és szellemi öröksége előtt, amely a mai napig hatással van a régió kulturális életére.

A megnyitón Kupec Mihály, a Kassai Megyei Kulturális Központ igazgatója üdvözölte a jelenlévőket. Beszédében hangsúlyozta, hogy megtiszteltetés számukra, hogy egy ilyen jelentős kiállítás valósulhatott meg a térségben. Kiemelte a régió polgármestereivel kialakított szoros és kölcsönös együttműködés fontosságát, amely lehetővé tette a rendezvény sikeres megszervezését. Hangsúlyozta, hogy a kulturális értékek megőrzése és átadása közös felelősség, amely erősíti a közösségi összetartozást.

Őt követően Rastislav Trnka, Kassa Megye Önkormányzatának elnöke szólt a jelenlévőkhöz. Köszöntőjében Fábry Zoltán szellemi örökségét méltatta, és kiemelte, hogy az író gondolatai és eszméi ma is aktuálisak, tovább élnek a régió kulturális életében. Hangsúlyozta, hogy Kassa megye elkötelezett a hasonló kulturális kezdeményezések támogatása mellett, hiszen ezek hozzájárulnak a közösség szellemi gazdagodásához és identitásának erősítéséhez.

A kiállítást ünnepélyesen Köteles László, a Csemadok országos alelnöke nyitotta meg, aki részletesen ismertette Fábry Zoltán életútját és sokrétű munkásságát. Beszédében rámutatott arra, hogy az író méltatlanul került háttérbe az elmúlt évtizedek során, noha szülőföldünk egyik meghatározó alakja volt. Kiemelte a fronton szerzett megrázó tapasztalatait, amelyek egész életén át elkísérték, és mély nyomot hagytak írásaiban is.

Köteles László Fábry szerkesztői és kulturális tevékenységéről is beszélt, valamint arról, hogy a kommunista időszakban számos írását és publikációját nem jelentethette meg. Hangsúlyozta az író erős jellemét, erkölcsi tartását és azt a gerincességet, amely példaértékű lehet a mai társadalom számára, még akkor is, ha személyisége és gondolatai olykor megosztották a közvéleményt.

A rendezvény végén a szervezők köszönetet mondtak minden résztvevőnek és közreműködőnek, amiért közösen emlékezhettek meg Fábry Zoltánról. Kifejezték reményüket, hogy az író élete és sorsa példaként szolgálhat a jövő generációi számára, és hogy a „vox humana”, azaz az emberi hang és gondolat ereje tovább él a közösség kulturális emlékezetében.

A megnyitó hangulatát Papp Viktória előadása egészítette ki, aki megzenésített verseket adott elő. Az előadás hozzájárult a rendezvény programjához, és közelebb hozta a közönséghez a versek világát.

A kiállítás 2026. június 15-ig látogatható, lehetőséget biztosítva az érdeklődők számára, hogy mélyebb betekintést nyerjenek Fábry Zoltán életébe és munkásságába.

