Alig két hét alatt több mint másfél ezer támogatót gyűjtött az a civil kezdeményezés, amelynek célja, hogy július 8-a hivatalosan is nemzeti ünneppé váljon a Rákóczi-szabadságharc emlékére.

A kezdeményezés mögött álló petíciót eddig 1528-an írták alá, és a támogatók száma folyamatosan növekszik.

1704. július 8-án választották meg Rákóczit Erdély fejedelmévé a gyulafehérvári országgyűlésen, így ez a nap nemzeti ünnep lenne. Ekkor vált ugyanis a szabadságharc legitim, államilag is elismert küzdelemmé.

A kezdeményezést 2026. április 16-án indította el László Ferenc, hangsúlyozva, hogy az teljes mértékben civil jellegű, és nem kötődik semmilyen politikai párthoz vagy szervezethez. A javaslatot szeretnék a magyar Országgyűlés elé terjeszteni.

Az ügy időszerűségét tovább erősíti, hogy 2026. március 27-én volt II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója, amely országszerte számos megemlékezést inspirált.

Az elmúlt hetekben a kezdeményező több történelmileg jelentős intézményt és települést is megkeresett. Egyebek mellett felvette a kapcsolatot a kassai magyar főkonzulátussal, a gyulafehérvári érsekséggel, a sárospataki Rákóczi Múzeummal, a borsi Rákóczi-kastéllyal és a munkácsi Rákóczi Főiskolával. Emellett számos, a fejedelemhez kötődő település – köztük Sárospatak, Tokaj, Miskolc és Eger – önkormányzata, valamint több, II. Rákóczi Ferenc nevét viselő oktatási intézmény vezetése is megkeresést kapott. Válasz azonban eddig nem érkezett, miközben a lakossági támogatás egyre erősödik.

A kezdeményezés mögött személyes elköteleződés is áll.

László Ferenc több mint másfél évtizede foglalkozik II. Rákóczi Ferenc örökségének ápolásával. Korábban Rákóczi-zászlókat ajándékozott több emlékhelynek, rendszeresen szervez megemlékezéseket, és 2026 márciusában a Hősök terén tartott, a fejedelem születésének 350. évfordulójához kapcsolódó motoros felvonulásos esemény főszervezője is volt. Bár a rendezvényre sajtómeghívót is kiküldtek, azon média nem jelent meg. A Felvidék.má-nak küldött képekből az alábbi linken érnek el válogatást:

A kezdeményező szerint az ügy mára túlmutat egy egyszerű petíción.

László Ferenc úgy véli: „egyre inkább szélesebb társadalmi párbeszéd alapjává válhat”. A petíció továbbra is elérhető az interneten, és bárki csatlakozhat a kezdeményezéshez.

A következő időszak kulcskérdése az lehet, hogy az egyre növekvő társadalmi támogatás intézményi és szakmai visszhangra talál-e, és elindulhat-e egy hivatalos folyamat egy új nemzeti emléknap kijelölése felé.

