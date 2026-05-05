Kijev saját tűzszünetet hirdetett Moszkvával szemben május 6-tól

Kijev már szerdán éjféltől (helyi idő szerint, kedden 23.00 órától, közép-európai nyári idő szerint) betartja a Moszkvával kötött saját tűzszünetét. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn így reagált arra, hogy Oroszország május 8–9-re egyoldalúan bejelentette a harcok leállításárát. Erről a TASR az AFP hírügynökség alapján számolt be.

Az orosz védelmi minisztérium május 4-én, hétfőn közölte, hogy Vlagyimir Putyin kérésére a győzelem napja alkalmából pénteken és szombaton egyoldalúan tűzszünetet tart Ukrajnával. A TASS hírügynökség szerint a tárca reményét fejezte ki, hogy „az ukrán fél is követi ezt a példát”, és szintén kihirdeti a tűzszünetet.

„A mai napig Ukrajna nem kapott semmilyen hivatalos megkeresést a harci cselekmények leállításának feltételeiről, amelyekről az orosz közösségi médiában beszélnek” – reagált Zelenszkij az X platformon.

„Úgy véljük, hogy az emberi élet sokkal nagyobb értéket képvisel, mint bármilyen évfordulós ‘ünnepség’. Ennek megfelelően bejelentjük a tűzszünetet, amely helyi idő szerint május 5-ről 6-ra virradó éjjel 00.00 órától (május 5-én 23.00 órától közép-európai nyári idő szerint) lép életbe” – tette hozzá.

„Ettől a pillanattól kezdve kölcsönösségi alapon fogunk eljárni. Ideje, hogy az orosz vezetők valódi lépéseket tegyenek háborújuk befejezése érdekében, különösen akkor, amikor az orosz védelmi minisztérium úgy véli, hogy Ukrajna jóindulata nélkül nem tud katonai díszszemlét rendezni Moszkvában” – fogalmazott Zelenszkij.

Az orosz védelmi minisztérium hétfői közleményében figyelmeztetett: nagyszabású csapásokat hajt végre, ha Ukrajna nem tartja be a tűzszünetet.

