Komárom ad otthont az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem tanulmányi napjainak

Május 13. és 17. között Komáromban rendezi meg idei tanulmányi napjait az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem (EPMSZ). A többnapos rendezvénynek a Danubius Szálló ad otthont, ahol a szervezők gazdag szakmai és kulturális programkínálattal várják az érdeklődőket. Az esemény társszervezője a Selye János Egyetem Református Teológiai Kara.

A tanulmányi napok középpontjában ezúttal a határokon átívelő együttműködés, valamint Komárom – a történelmileg és földrajzilag is kettős város – múltja és jelene áll.

A szervezők kiemelik:

„A program célja, hogy átfogó képet nyújtson a térség történelmi, társadalmi és egyházi folyamatairól, miközben párbeszédet kezdeményez a jelen kihívásairól is.”

A megnyitót követően számos szakmai előadás és konferenciablokk várja a résztvevőket. A témák között szerepel többek között a közép-európai nemzetállamok XX. századi átalakulása, a szlovák nemzetállamiság kérdésköre, a határhelyzet és történelmi emlékezet Komáromban, valamint a schengeni határok mentén zajló reintegrációs folyamatok. Külön figyelmet kap a „határtalan Európa” koncepciójának jövője, illetve a határvárosok együttműködésének gyakorlati tapasztalatai is.

A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy

az előadásokat minden esetben vita és hozzászólási lehetőség követi, így a résztvevők aktívan bekapcsolódhatnak a szakmai diskurzusba. Kiemelt eseménynek ígérkezik a „Beszélgetés a határvárosokról” című fórum, ahol szakértők és helyi szereplők osztják meg tapasztalataikat.

A tanulmányi napok programját tanulmányi kirándulások is színesítik Észak- és Dél-Komáromban, amelyek során a résztvevők közvetlenül is megismerhetik a két város kulturális és intézményi együttműködését. Emellett kulturális események – irodalmi estek, színházi előadás, valamint diákprodukciók – is gazdagítják a kínálatot.

A szervezők hangsúlyozzák, hogy a

rendezvény nem csupán szakmai fórum, hanem közösségi találkozási pont is, ahol az érdeklődők megoszthatják gondolataikat, tapasztalataikat, és közösen kereshetnek válaszokat a régiót érintő kérdésekre.

Mint fogalmaznak, különösen számítanak mindazok részvételére, akiknek szívügye a „Komáromok” harmonikus együttélése és jövője.

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem minden érdeklődőt szeretettel vár a május 13. és 17. között zajló eseménysorozatra, amely rangos előadókkal, aktuális témákkal és tartalmas párbeszédekkel ígér értékes szakmai és közösségi élményt.

BN/Felvidék.ma