Az egészséges alvás és a mindennapi ritmus került fókuszba a Ridikül adásában

A vendégek és szakértők meséltek a pihenés fontosságáról. A műsorban az eMeRTon-díjas énekes, táncos, producer, szövegíró, Zoltán Erika is megosztotta személyes élményeit, amelyekből kiderült, hogy az alvás sokszor kihívást jelentett számára.

Zoltán Erika már gyerekként is nehezen tudott elaludni, és a reggeli ébredések sem mentek könnyen neki. Ez a minta felnőttkorában is megmaradt, amit az előadói életforma csak tovább erősített. „Éjszaka aktív típus vagyok” – mondta, hozzátéve, hogy a koncertek után gyakran csak hajnalban kerülnek ágyba férjével, aki már évtizedek óta társa a színpadon is.

Elmondása szerint a fellépések utáni rutinjuk is eltér az átlagostól: amíg férje vezet, ő sokszor már az autóban elalszik, így gyorsan regenerálódik. Otthon azonban még nem az alvás következik: „Amikor hazaérünk, szeretünk kiülni és megnézni a napfelkeltét, meghallgatjuk a madarak hajnali énekét. Miután ránk virradt és kisütött a nap, mi elmegyünk aludni” – mesélte.

Az alvással kapcsolatos nehézségei a változókor idején tovább fokozódtak. Az énekes számára ebben az időszakban szinte lehetetlenné vált a pihenés. „Állandóan hőhullámoktól szenvedtem. Ledobtam magamról a takarót, a ruhát, annyira melegem volt, de olyan is előfordult, hogy kimentem a mínusz húsz fokba” – idézte fel a megterhelő időszakot. Mint mondta, szerencsére ezek a tünetek mára megszűntek, és újra nyugodtan tud aludni.

Tapasztalatai alapján ma már tudatosabban figyel az alvás körülményeire. Úgy véli, a csendes, hűvös és sötét szoba jelentősen hozzájárul a regenerálódáshoz. Emellett azt is kiemelte, hogy ha szükséges, napközben is beiktat egy rövid pihenést, ugyanakkor a tévénézés közbeni elalvást teljesen kiiktatta az életéből. A teljes beszélgetés, amelyben szakértők is megszólalnak, újranézhető a Médiaklikken.

