Jutalmazták Komárom város 2025-ös évi legjobb sportolóit

Május 5-én, kedden került sor a Tiszti pavilon dísztermében Komárom város 2025-ös évi legjobb sportolóinak ünnepélyes díjátadására. A városi képviselő-testület sport- és ifjúsági bizottsága a sportklubok javaslatai alapján választotta ki a legjobbakat.

A sportolókat Keszegh Béla polgármester, Gajdáč Ondrej alpolgármester, valamint a sport- és ifjúsági bizottság elnöke, illetve alelnöke, Kovács Dávid és Róbert Mihalička köszöntötte és méltatta eredményeiket.

A komáromi sportolók az elmúlt évben is kiváló eredményeket értek el. Ezekkel öregbítették városunk hírnevét és sportolásra buzdították az ifjabb és idősebb generációkat is.

A legjobb ifjúsági sportoló – fiú kategória nyertese : Lukáč Teo Peter

Teo Peter Lukáč a komáromi Ľudovít Jaroslav Šulek Gimnáziumban tanul.

11 évesen kezdett el versenyszerűen kajakozni, és ez nála szerelem volt első látásra. Kezdetben nem ért el kiemelkedő sikereket, de főleg az öröm és a vízparti jó társaság miatt űzte a sportot.

Fokozatosan javultak az eredményei. A kajakozás tölti ki ideje nagy részét, de ezt nem tartja problémának. Erőssége a kitartás és az a képessége, hogy megbirkózik a megterhelő edzésekkel. Hosszú távú célja, hogy Szlovákiát képviselje az olimpiai játékokon.

2025-ben elért eredményei:

– a Romániai Pitesti-ben megrendezett junior Európa-bajnokságon a K1 1000 m-es versenyszámban az 5. helyet szerezte meg, a K4 500 m-es versenyszámban pedig a 2. helyet,

– a Portugáliai Montemor-o-Velho-ban megrendezett junior világbajnokságon a K4 500 m-es versenyszámban 4. helyezett lett,

– Szlovák bajnok : K1 1000 m, Szlovák Bajnokság – K2 1000 m, K2 500 m, K2 200 m – 2. hely, K4 500 m, K4 200 m – 2. hely

***

A 2025-ös év legjobb komáromi ifi sportolója – lány kategória – Szayka Hanna Sára lett.

Szayka Hanna Sára négyéves kora óta édesapja, Szayka Róbert mester irányítása alatt edz, így a kempót szinte „születésétől fogva” tanulja. A komáromi Eötvös Utcai Alapiskola 6. A osztályának tanulója.

Jelenleg kék öves, és minden évben sikeresen képviseli Komárom városát hazai, nemzetközi és világversenyeken.

A 2025-ös portugáliai világbajnokságon három versenyszámban indult, és mindegyikben aranyérmet nyert, ezzel a csapat legsikeresebb tagjává vált. Jelenleg a törökországi világbajnokságra készül.

Esztergomi Nemzetközi Kempo Kupa:

Light contact – arany Földharc – ezüst Kata – bronz

BICSKE KUPA – Nyílt meghívásos nemzetközi harcművészeti verseny:

C viadal – ezüst

Gi submission – bronz

Kata – bronz

IKF KE MPO VILÁGBAJNOKSÁG – Portugália,

Full Contact – arany

Semi Contact – arany

Light Contact – arany

KEMPO VILÁGKUPA Emlékverseny :

Kata – bronz

Light contact – bronz

Balkán Kupa Kempo – Open Championship

K-1 – bronz

Full kempo – bronz

Semi Contact – ezüst

Szlovák Kempóbajnokság:

Semi Contact – ezüst

Light contact – ezüst

Kata – bronz

***

A 2025-ös év legjobb felnőtt sportoló kategória nyertese: Szeifert Ramón

Szeifert Ramón 2020 óta a Comorra Powerlifterz tagja, és rendszeresen képviseli Szlovákiát, valamint szülővárosát, Komáromot. Erőemelésben versenyez, különösen a felhúzásban. Többszörös Európa-bajnok és világbajnok a saját szakágában.

Részt vett az említett szakág összes nemzetközi versenyén, és teljesítményével az élmezőnybe tudott kerülni, amiért nagy elismerés illeti. A sport mellett a Komáromi Városi Rendőrség tagjaként dolgozik.

2025-ben a következő eredményeket érte el:

– Szlovák Bajnokság – felhúzás kategóriában – 2. hely 290 kg-os teljesítménnyel

– Európa-bajnokság – felhúzás kategóriában – 1. hely 300 kg-os teljesítménnyel

– Világbajnokságon a felhúzás kategóriában – 2. hely 300 kg-os teljesítménnyel

***

A 2025-ös év legjobb felnőtt sportolónő kategória nyertese: Bugár Réka

Bugár Réka egy 21 éves kajakos, a Rendőrségi Sportközpont tagja.

2020-tól 2024-ig a komáromi Ľudovít Jaroslav Šulek Gimnázium tanulója volt, idén pedig felvételt nyert a pozsonyi Comenius Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karára.

Réka évről évre fokozatosan fejlődött olyan sportolóvá, aki ma már világszínvonalú teljesítményre képes.

A tavalyi év sikeres volt számára: hatékonyan tudta összeegyeztetni a megterhelő edzésprogramot az egyetemi tanulmányokkal.

Harci szellem, a víz iránti érzék és a fegyelem jellemzi, ami kivételes sportolóvá teszi.

2025-ben a következő versenyeken ért el eredményeket:

– Felnőtt világbajnokságon – Milánó, Olaszország K4 500 m – 5. hely

– U23-as világbajnokság, Montemor-o-Velho, Portugália – K2 500 m – 1. hely, K4 500 m – 1. hely

-U23-as Európa-bajnokság, Pitesti, Románia – K2 500 m – 2. hely, K4 500 m – 1. hely

***

A 2025-ös év legjobb sportolói csapat – férfiak kategória nyertese: Spartak UJS röplabda klub

A Spartak UJS Komárno röplabdaklub az elmúlt évtized egyik legsikeresebb szlovák sportcsapata, és 2025-ben is megőrizte helyét. A komáromi röplabdázók ismét bebizonyították, hogy Szlovákia röplabdájának élvonalába tartoznak.

Erős mezőnyben a 2024/2025-ös szezonban ismét bejutottak a szlovák férfi röplabda legfelső osztályának, a Niké Extraligának a döntőjébe. Ott büszkén küzdöttek több ezer szurkoló előtt mindkét városban /Komárom és Pozsony /, és végül Komáromnak sikerült megszereznie az ezüstérmet, ami a komáromi sportélet újabb jelentős sikere.

Spartak UJS röplabdaklub tagjai hosszú távon jelentős eredményeket érnek el országos és nemzetközi szinten, amelyekkel példásan képviselik Komárom városát Szlovákiában, de külföldön is. Számos játékosuk szerepel a szlovák válogatottban a férfi kategóriában, de az ifjúsági kategóriákban is, és már hosszú évek óta jó példát mutatnak városunk sportoló fiataljainak, köszönhetően a klub ifjúsági fejlesztési koncepciójának és filozófiájának is.

***

A 2025-ös év legjobb ifjúsági csapat – fiúk kategória nyertese : Spartak UJS röplabdacsapata – fiúk „U14”.

A komáromi fiatalabb diákok kivételes sikert értek el röplabdában. A 2024/2025-ös szezonban Nyugat-Szlovákia második legjobb csapatává váltak, és kiharcolták a részvételt a májusban Eperjesen megrendezett országos szlovák bajnokságon, ahol a 14 év alatti komáromi röplabdázók a 3. helyet szerezték meg.

A csapatsportokban minden érem nagy érték Komárom számára, ráadásul ez egy olimpiai sportág, és a VK Spartak UJS Komárno röplabdaklub ismét bebizonyította, hogy a fiatalokkal végzett munka értelmes és gyümölcsöző. Hisszük, hogy ebben a kategóriában ismét új szlovák bajnokok jelentek meg, akik hamarosan a komáromi idősebb röplabdajátékosok példáját követve az „A” csapatban, hazai mezben az extraligában is a legmagasabb helyezésekért fognak küzdeni.

A VK Spartak UJS Komárno röplabdaklub régóta ismert a fiatalokkal végzett munkájáról, hiszen jelenleg az extraliga férfi keretének fele a komáromi klubjukból származik, vagyis a 14 fős keretből 7 játékos a komáromi röplabdaklub saját nevelésű játékosa. Ezért is örülünk annak, hogy az U14-es korosztályban a következő generáció is folytatja ezt a tendenciát, amit a 2025-ös országos 3. hely is bizonyít.

***

Az egyéni sportok, csapat kategória nyertese: a Kajak & Kenu Klub

A Komáromi Kajak- és Kenu Klub Szlovákia egyik legsikeresebb klubja. Ezt bizonyítja az is, hogy a Szlovák Kupa értékelésében a klub rendszeresen az élmezőnyben végzett. Hosszú ideje sikeresen működik mind a hazai, mind a nemzetközi színtéren, és számos sikeres sportolót nevelt ki – köztük olimpikonokat is.

A klub eredményei nem maradtak észrevétlenek. A versenyzőket és az edzőket elismerték a szlovák kajak-kenu szövetség, a minisztériumi sportközpontok és a Szlovák Olimpiai és Sportbizottság keretében, és évente elismerték őket Komárom város és a Nitra megye legsikeresebb sportolóiként.

A 2017–2019-es és a 2021–2024-es években a klub elnyerte a Szlovák Kupát, majd 2025-ben ismét megszerezte a címet. A Szlovák Kupa keretében 5 versenyzőt díjaztak a komáromi klubból.

A 2025-ös év a klub további fejlődését hozta: fejlesztették az edzésmódszereket, javították a sportolók feltételeit, és folytatták a klub infrastruktúrájának modernizálását, ami növelte a felkészülés és a teljesítmény színvonalát. A klub 8–22 éves sportolókkal, valamint veteránokkal foglalkozik, és nálunk edzenek azok a válogatott sportolók is, akiket ők neveltek fel. Ez az év megerősítette a Komáromi Kajak & Kenu Klub jelentőségét a szlovák sportban. Folyamatosan keresik a fejlődés lehetőségeit, hogy a legjobb feltételeket biztosíthassák minden sportoló számára, és megőrizhessék a klub vezető pozícióját a hazai és a nemzetközi színtéren egyaránt.

***

A 2025-ös év legjobb komáromi edzője František Ogurčák lett.

Az edző, aki gazdag játékoskarrierjét edzői tapasztalatokká alakítja át, 2025-ben edzőként hozzájárult a komáromi röplabda sikereihez, amikor a komáromi férficsapattal ezüstérmet nyert, és történelmi jelentőségű első szezonját vezetőedzőként 2024-ben aranyéremmel zárta Komárom számára a férfi extraliga döntőjében.

František Ogurčák már öt éve játszott Komáromban, és hozzájárult a összes jelentős csapat sikereihez és érmeihez az elmúlt öt évben. Három aranyérmet és egy ezüstérmet szerzett, megnyerte a Szlovák Kupát, és kétszer volt a Szlovák Kupa döntőse.

A szlovák röplabda úgynevezett modern aranykorának egykori kiváló játékosa 162-szer lépett pályára a szlovák válogatottban, továbbra is elismert játékos a világ legjobb bajnokságaiban, például Olaszországban vagy Lengyelországban, jelentős nyomot hagyott Belgiumban és Csehországban is, és megtiszteltetés számunkra, hogy felbecsülhetetlen nemzetközi tapasztalatait éppen Komáromban érvényesíti, ahol munkájával máris kitörölhetetlen nyomot hagyott a komáromi sport- és röplabdaéletben.

František Ogurčák röplabdaedző 2025-ben ezüstérmet szerzett a komáromi férfi röplabdacsapattal.

***

A 2025-ös év felfedezettje Őri Tamás lett.

Tamás 14 éves kajakos, akit rendkívüli tehetségnek tartanak. 2020 szeptemberétől kezdett el kajakozni. Különösen robbanékony fizikai adottságai és kiemelkedő harci szelleme emeli ki a többiek közül, ami kiváló edzésmódszerének köszönhető.

Vidám, pozitív, jól beilleszkedik a csapatba, és nagy ambíciói vannak. Jelenleg a Ľudovít Jaroslav Šulek nyolcéves gimnáziumba jár. 2025-ben minden versenyt megnyert, amelyen indult.

2025-ben elnyerte:

– 9-szer lett szlovák bajnok – K1 5000 m, K2 5000 m, K1 200 m, K1 500 m, K1 1000 m, K2 500 m, K2 1000 m, K4 500 m, K1 maraton (12 km)

***

Komárom város legjobb csapatjátékosa Monika Sedláková lett 2025-ben.

Monika 6 évesen kezdett el vízilabdázni Komáromban, Konstantin Glič edző irányítása alatt. Mivel Komáromban csak fiúcsapatok vannak, 13 éves koráig velük együtt játszott a bajnokságban is.

9 és 16 éves kora között a KVP Piešťany csapatában a női csapatokban is játszott. Komáromban edzett, és utazott a mérkőzésekre.

Ezekben az években többször is szlovák bajnok lett az ifjúsági kategóriákban (iskolás, kadét, junior). A női kategóriában a 2. és 3. helyet szerezték meg.

Rendszeresen részt vett a válogatott edzőtáborokban is, 16 éves korától pedig úgy döntött, hogy Magyarországon folytatja a vízilabdázást a TVSE Tatabánya / Tatabányai Vízmű Sportegyesület / klubban.

Lehetőséget kapott arra, hogy még kadétként is a női 1. osztályban játsszon.

Négy évvel ezelőtt átigazolt a GYVSE Győr / Győri Vízisport Egyesület / vízilabda klubhoz, ahol a mai napig az 1. osztályban játszik.

A válogatott edzőtáborokban és a bajnoki mérkőzéseken szerzett tapasztalatait különböző nemzetközi versenyeken kamatoztathatta.

2017 óta rendszeresen részt vett a válogatott tagjaként az Európa-bajnokságon – 7 alkalommal –, valamint részt vett az izraeli világbajnokságon és az olimpiai selejtezőn is.

2025-ben elért eredményei:

– Slovakia CUP 2025 nemzetközi torna

– ez a nemzetközi torna az Európa-bajnokság selejtezőjének felkészülését jelentette; a válogatott csapat az ő vezetésével, mint a válogatott csapatkapitányával, a 2. helyen végzett.

– Európa-bajnokság selejtezője – kvalifikálták magukat és továbbjutottak az Európa-bajnokságra– 2. hely

– EU Nations nemzetközi torna – ezen a 8 csapat részvételével zajló nemzetközi tornán szintén a válogatott csapatkapitányaként a csapattal az 1. helyet szerezte meg.

– Elismerés az European Aquastics Water Polo részéről – videót készítettek róla, karrierjéről és arról, hogyan küzdötte ki csapatkapitányként a részvételt az Európa-bajnokságon. Ez a mérkőzések során elért legszebb góljainak és akcióinak összefoglalása volt.

***

A legjobb komáromi sportteljesítményért díjat a 2025-ös évben Bugár Réka kapta.

***

Az év sportközössége kategória nyertese a Kajak & Kenu Klub.

A Komáromi Kajak- és Kenu Klub régóta a régió egyik legjelentősebb sportszervezete. A sportbeli sikerek mellett nagy hangsúlyt fektet a fiatalokkal való rendszeres munkára és egy erős sportközösség kiépítésére a régióban. A klub minden évben magasabb szintre emeli az edzésfolyamat minőségét, ugyanakkor biztonságos és motiváló környezetet teremt a fiatal tehetségek számára, ezzel is erősítve az egészséges életmód fontosságát.

A klub sikeresen megvalósított számos, az edzéskörülmények javítását célzó projektet – ünnepélyesen átadták a multifunkcionális pályát, a kültéri edzőteret, a szellőzőrendszert és a felújított evezőmedencét, modernizálták a klubépületet, új tornatermet építettek.

Ezek a sikerek aláhúzzák a Komáromi Kajak- és Kenu Klub jelentős szerepét a szlovák kenusportban, valamint hozzájárulását e sportág fejlődéséhez mind nemzeti, mind nemzetközi szinten.

***

A komáromi sport életműdíj kategória díjazottja 2025-ben Jaroslav Polách lett.

Jaroslav Polách a Szlovák Köztársaság biliárdválogatottjának hosszú ideje tagja, több mint 25 éves aktív pályafutással.

A történelem legsikeresebb szlovák biliárdjátékosai közé tartozik, jelentős eredményekkel mind a hazai, mind a nemzetközi porondon.

Az aktív válogatott szereplés mellett a fiatalok és a junior válogatott fejlesztésével is foglalkozik.

Legjelentősebb sportbeli eredményei közé tartoznak:

– több mint 100 szlovák bajnoki cím (juniorok, férfiak, seniorok)

Győzelmek jelentős nemzetközi tornákon:

– Austrian Open

– Bratislava Open

– Hungarian Open

– Romanian Open

– Georgia Open

Sajtóközlemény/Felvidék.ma