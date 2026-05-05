Jópásztor zarándoklat Itália földjén

A Jópásztor Alapítvány vezetője, Farkas Zsolt atya hirdette meg a zarándoklatot, melyre április 28. és május 2. között került sor. A Felvidék több helységéből érkeztek résztvevők, a párkányi régiótól kezdődően, Érsekújvárt, Komáromot, Dunaszerdahelyt és Somorját érintve.

A zarándokcsoport lelki vezetőjeként csatlakozott még Lépes Lóránt atya, a Mária Rádió Mirjam műsorigazgatója is. A legidősebb zarándok 80 éves volt, a legfiatalabb pedig a 10 éves Szonja, aki az édesanyjával érkezett.

Zarándokáldással indultak a hosszú útra:

„Te vagy az út, amelyen járunk, az igazság, amelyet keresünk, és az élet, amely után vágyakozunk. Hozzád fordulunk most, amikor útra kelünk, és kérjük áldásodat zarándokutunkra: Róma, az apostolok városa felé, Padova, ahol Szent Antal élt és tanított, és Assisi, ahol Szent Ferenc és Szent Klára példája világít” – imádkozott Lóránt atya.

Gazdag programot és különleges lelki élményeket biztosítottak a szervező atyák a hét folyamára.

A zarándoklat első állomása Padovában volt, ahol megtekintették a város leghíresebb és legnagyobb templomát, a Santa Giustina-bazilikát, amelynek a hetedik kápolnájában őrzik Lukács evangélista csontvázát több ereklyével együtt.

Megcsodálták a Szent Antal-bazilikát, ahol Zsolt atya és Lóránt atya szentmisét mutatott be a bazilika kápolnájában.

A következő állomás Róma volt, ahol magyar szó várta őket a Szent István Zarándokközpontban, s amely három éjszakán át biztosított éjszakai pihenést számukra.

A Szent Péter téren részt vettek a pápai audencián

Itt több százezer hívőt köszöntött Leó pápa.

Megtekintették a Vatikán állam területén található Szent Péter-bazilika monumentális építményét, mely valószínűleg a világ legnagyobb belső terével rendelkező temploma, majd városnézésre került sor.

Az Angyalvár, az Angyalok hídja, a Piazza Navona, a Pantheon, a Trévi-kút, a Spanyol lépcsők és Róma más csodás részei, történelmi nevezetességei adtak információt, lelki élményeket a zarándokcsoportnak.

A következő napon is sok látnivaló és élmény várt a zarándokokra. A Szent Pál-bazilikát csodálhatták meg, mely Róma második legnagyobb temploma, és a falakon kívüli bazilikának is nevezik.

A hagyomány szerint azon a helyen áll, ahol Pál apostolt eltemették. Ez a hely Pál halálakor az Ostia felé vezető úton, a városfalakon kívül esett, innen származik a bazilika elnevezése.

A monumentális építmény egyik kápolnájában szentmisét mutattak be a lelkiatyák a zarándokok részére. Innen a Santa Maria Maggiore-bazilikába mentek, mely szintén egyik legősibb építménye a városnak, és Havas Boldogasszony neve és legendája fűződik hozzá. A bazilikában eltemetett pápák között van Ferenc pápa sírja is.

A római egyéni séta utána a Santa Prassede-bazilika megtekintése következett, ahol többek között látni lehetett annak az oszlopnak egy részét, melynél Jézust megostorozták.

Következett a Forum Romanum, a II. Viktor Emanuel-emlékmű és a Colosseum megtekintése. Megcsodálták a Jeruzsálemi Szent Kereszt-bazilikát, benne a Szent Lépcsőket, a képzőművészeti alkotásokat, szobrokat, festményeket.

A zarándoklat utolsó állomása Assisi városa volt, az a középkori umbriai kisváros, mely a ferences lelkiség és a zarándoklatok egyik legmeghatározóbb központja, ahol Szent Ferenc nyomában járva a békét és az egyszerűséget keresők milliói fordulnak meg.

Elsőként felkeresték a Santa Maria Maggiore-templomot, s benne Szent Carlo Acutis sírját. A tizenöt évesen megboldogult, és a tavalyi évben szentté avatott Carlo élettörténetét már a látogatást megelőzően meghallgatták a zarándokok.

Ezt követően keresték fel a Szent Klára tiszteletére emelt bazilikát, ahol Szent Klára sírja van, majd következett a Szent Ferenc- bazilika látogatása. Ez a két jelentős bazilika alkotja a város spirituális központját, ahová zarándokok és turisták tömegei érkeznek.

Megcsodálták a Szent-Ferenc-bazilikát, ahol lerótták kegyeletüket Assisi Szent Ferenc sírjánál.

Ez a ferences rend központja és a város legfontosabb zarándokhelye, amely két egymásra épült templomból áll. A templomhoz tartozó kápolnában került sor a zarándoklat utolsó szentmiséjére, melyet Zsolt atya és Lóránt atya celebrált és a tízéves Szonja végezte a ministránsi szolgálatot.

Zsolt atya történelmi, egyház- és vallástörténeti tudása, valamint helytörténeti ismeretei alapján rengeteg információt kaptak a zarándokok.

Az út során a hosszú távolságokat az autóbuszban életrajzi filmek megtekintésével, közös rózsafüzér-imádkozással töltötték ki.

A hazafelé vezető úton Zsolt atya megáldotta a vásárolt kegytárgyakat.

A Jópásztor zarándoklat résztvevői gazdag élményekkel és a szentek nyomában megtett út lelki ajándékaival tértek haza, mely Lóránt atya hálaadó imájával zárult:

„Urunk, Istenünk, hálás szívvel ülünk most ezen a buszon, hazafelé tartva a kegyelmekkel teli napok után. Megjártuk Róma szent helyeit, ahol apostolaid hite ma is él. Jártunk Assisi csendjében, ahol Assisi Szent Ferenc egyszerűsége tanít minket. Megálltunk Padova városában, ahol Páduai Szent Antal közbenjárását kértük. Köszönjük Neked az utat, az együtt töltött időt, a testvéri közösséget, a kimondott és csendben hordozott imákat. Köszönjük a találkozásokat, a mosolyokat, az erőt adó pillanatokat és még a fáradtságot is, amely közelebb vitt Hozzád. Segíts, hogy amit kaptunk, ne csak emlék maradjon, hanem élet legyen bennünk. Taníts minket hűségre, mint Szent Pétert, egyszerűségre, mint Szent Ferencet, és buzgóságra, mint Szent Antalt. Add, hogy a hétköznapokba visszatérve is megőrizzük szívünkben ezt a békét, ezt az örömöt, és mások felé is sugározzuk a Te szeretetedet. Áldd meg családjainkat, közösségeinket, és mindazokat, akik otthon várnak ránk. Kísérj minket utunk minden percében, most és mindig. Ámen.”

Berényi Kornélia/Felvidék.ma