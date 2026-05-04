„Mindszenty a Krisztushoz és egyházához való hűség és a hazaszeretet tündöklő tanúságtételét hagyta ránk”

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 1993 óta rendezi meg a hercegprímás május 6-i halálának évfordulójához kapcsolódóan az országos engesztelő Mindszenty-zarándoklatot.

Van, amikor nem elég emlékezni – jelen kell lenni. A Mindszenty-örökség nem múlt idő.

A Bazilika zsúfolásig megtelt ez alkalommal. Zarándokok szinte az egész ország különböző tájairól érkeztek, köztük egyházi iskolák diákjai.

A vendégek között üdvözölték dr. Sulyok Tamás köztársasági elnököt, s az Esztergomi főszékesegyházi Káptalan tagjait, a tudományos élet képviselőit, a Mindszenty Alapítvány tagjait.

Az ünnepen együtt ünnepeltek a Magyar Máltai Lovagrend, a Szent István és a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend tagjai, szerzetesek és szerzetesnők, továbbá számos zarándokcsoport az egyházi iskolák diákjaival, tanáraival és családjaikkal.

Koncelebrált az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye papsága és az Esztergomi Főszékesegyházi Káptalan tagjai, valamint Török Csaba, az esztergomi bazilika plébánosa.

Az engesztelő zarándoklat szentmiséjére ünnepélyesen bevonultak a kanonokok és a püspökök: Udvardy György veszprémi érsek, az MKPK alelnöke; Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek; Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita; Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök; Palánki Ferenc debreceni megyéspüspök; Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök; Marton Zsolt váci megyéspüspök és Varga Lajos váci nyugalmazott segédpüspök, valamint Felföldi László pécsi megyéspüspök, a szentmise főcelebránsa és szónoka.

„Isten kegyelméből vagyok, aki vagyok, és e kegyelem nélkül semmi sem lennék, és mivel minden jó az Úrtól jön, Neki akarok mindenért köszönetet mondani: a próbatételért, a vigasztalásért, a veszélyért és az exodusért, a méltánytalanságért és a derűért. Mindszenty József bíboros sorai a fülünkben és a szívünkben csengenek. Ez az üzenet mai ünnepünk ereje: hálaadás az életéért, rendíthetetlen hitéért, valamint mindmáig ható tanúságtételéért”

– kezdte homíliáját a püspök.

Felföldi László pécsi megyéspüspök homíliájában négy fő szempontot emelt ki, amihez hűeknek kell lennünk minden időkben.

„A lelki gyógyulás, a lelki béke megteremtése, a jellem tisztasága, a család megőrzése – a szilárd alapok, melyek megtartják a nemzetet. Mindezt csakis erős hittel, egyházhoz való hűséggel lehet megtartani, erősíteni. Első feladatunk a gyógyítás, mert csak a gyógyulás után gondolkodhatunk küldetésünk megvalósításában, építő tevékenységben.

A család igazi alapja a szeretet és az a fajta belső becsületesség, amivel a mai közvélemény sokszor már nem is tud mit kezdeni. Pedig az élet tele van olyan helyzetekkel, amikor egy érték mellett meghozott döntésünk kitartásra, sokszor áldozatra is kötelez, és – minden ellenkező előítélettel szemben – éppen ettől leszünk boldogok.

Az emberek százmillióihoz nem a szellemóriások, hanem a jellemóriások állanak közel. Ezek maradnak minden korok minden emberének örök útitársai.”

Külön szólt a fiatalokhoz, gyerekekhez. „Nem elég a célt látni, hanem az utat is nézd, melyen haladsz. Keressétek Jézus barátságát” – szólt a felhívása a jövő nemzedékhez.

„Mindezt a tiszteletreméltó Mindszenty József bíboros, esztergomi érsek rendületlen hite, és állhatatosság is példázza nekünk.”

Mind a homíliában, mind a szentmisében felhangzott az ima a mártírhalált halt bíboros Mindszenty József boldoggá avatásáért.

„Istenünk, te Mindszenty József bíborost arra választottad ki, hogy az üldöztetés idején mindhalálig hűséges főpásztor legyen: az igazság és a szeretet tanúságtevője.

Hívő néped örömére add meg, hogy őt mielőbb Egyházunk szentjei között tisztelhessük.

Krisztus a mi Urunk által. Ámen”

A szentmise után az egyházi méltóságok a bazilika altemplomába vonultak, ahol 35 évvel ezelőtt 1991. május 4-én Mindszenty bíboros földi maradványait elhelyezték. Imával és koszorúzással ért véget itt a zarándoklat szertartása.

Dániel Erzsébet/Felvidék.ma