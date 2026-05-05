Jelentős az információs hiány a hulladékszelektálás terén

Egy friss közvélemény-kutatás szerint a lakosság jelentős része nincs tisztában a hulladékgyűjtés és a szemétdíjak közötti összefüggésekkel Szlovákiában. A felmérés Komárom és Gúta városában készült, összesen 853 válaszadó bevonásával.

A kutatást a Fenntarthatóbb Duna mentéért szakmai egyesület szervezet végezte, a komáromi mintát 510, a gútai mintát 343 fő alkotta. Az adatfelvétel személyes megkérdezéssel történt 2023. augusztus 10. és 2024. augusztus 26. között.

A lakosság nagy része nincs tisztában a díjak és a szelektálás kapcsolatával

Pék Pál, a Fenntarthatóbb Duna mentéért szakmai egyesület elnöke szerint a felmérés egyik legfontosabb megállapítása, hogy a válaszadók többsége nem tud arról, hogy

a kommunális hulladék díja a szelektálás mértékétől is függ.

Komáromban a megkérdezettek 65,5%-a nem hallott arról, hogy a hulladékszállítás költségei és a szelektív hulladékgyűjtés között kapcsolat van. Ez azt jelenti, hogy mindössze 34,5% volt tisztában ezzel az összefüggéssel.

Gútán hasonló tendencia figyelhető meg: a válaszadók 57,4%-a nem tudta, hogy a szemétdíj emelkedése összefügg a szelektálás hatékonyságával, míg 42,6% igen.

A teljes mintát vizsgálva a kutatás szerint a lakosság több mint 60%-a nincs tisztában a díjrendszer működésével.

Információhiány és környezeti hatások

A kutatók szerint az eredmények komoly információs hiányra utalnak.

Ha a lakosság nincs tisztában azzal, hogy a szelektív hulladékgyűjtés közvetlenül befolyásolhatja a fizetendő díjakat, az csökkentheti a motivációt a helyes hulladékkezelésre.

A tanulmány kiemeli: a lakossági tájékoztatás erősítése kulcsfontosságú lehet a környezettudatos viselkedés javításában, valamint az önkormányzati hulladékgazdálkodási költségek csökkentésében.

Szakértői összegzés

A Fenntarthatóbb Duna mentéért szakmai egyesület szakértői szerint a jelenlegi helyzetben elengedhetetlen a célzott tájékoztató kampányok indítása. Ezek segíthetnék megértetni a lakossággal, hogy a szelektálás nemcsak környezetvédelmi, hanem pénzügyi szempontból is előnyös lehet.

A szervezet hangsúlyozza: a tudatosság növelése hozzájárulhat a hulladékkezelési rendszer hatékonyságának javításához és a fenntarthatóbb városi működéshez.

A kutatás háttere

A felmérést végző polgári társulás 2020-ban alakult Szlovákiában. A szervezet közvélemény-kutatásokkal és elemzésekkel foglalkozik a hulladékgazdálkodás és a klímaváltozás hatásainak csökkentése területén.

A kutatás megrendelői Komárom városa, a Reclay Systems s.r.o. (a gyártói felelősségi rendszer szervezete), valamint Gúta városa voltak.

Sajtóközlemény/ HE, Felvidék.ma