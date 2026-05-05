Nem szavazta meg a parlament a kormányfő életjáradékának eltörlését

Nem szavazta meg a parlament ma a Slovensko mozgalom közjogi méltóságok fizetésével kapcsolatos javaslatait. A parlamenti képviselők fizetésének befagyasztását és a kormányfő életjáradékának eltörlését szerették volna elérni, a javaslatot még 2025 augusztusában terjesztették elő.

Az első javaslat a képviselők bérének, valamint az asszisztenseikre és a képviselői irodák fenntartására adott támogatás befagyasztására vonatkozott.

A másik javaslattal a 2024-ben elfogadott ún. lex merénylet törvénycsomag egyes részeit akarták módosítani, például azt, hogy a legfőbb közjogi méltóságok, így a kormányfők is, bizonyos feltételek teljesülése mellett életjáradékra jogosultak.

A kormányfő életjáradékát és az élete végéig biztosított személyi védelmet, valamint a házelnök életjáradékát szerette volna eltöröltetni az ellenzéki mozgalom.

„A volt államfők életjáradéka megmarad olyan formában, ahogy az gyakorlatilag Szlovákia megalakulása óta érvényes, és több demokratikus országban hagyomány, például Csehországban is”

– állt a javaslat indoklásában.

A Slovensko szintén szerette volna elérni az információhoz való hozzájutást garantáló törvény, az ún. infótörvény kiterjesztését, hogy például a szlovákiai EP-képviselőkre is vonatkozzon. A parlament ezt a javaslatot is elutasította.

TASR/Felvidék.ma

