Nemzeti Összetartozásnapi Diákutaztatási Program a Kárpát-medencei középiskolások részére

A Rákóczi Szövetség idén is meghirdeti nagy hagyományú és nagy sikerű Nemzeti Összetartozásnapi Diákutaztatási Programját Kárpát-medencei középiskolások részére.

A program célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások együtt emlékezzenek meg a Nemzeti Összetartozás Napjáról, illetve ehhez kapcsolódóan minél több élmény, kapcsolat szövődjön a magyar diákok, tanárok és iskolák között.

A pályázat a hagyományoknak megfelelően lehetőséget teremt arra, hogy

az utazó középiskolás csoport a Kárpát-medencében legalább egy határt átlépjen és egy másik iskolával közös programot szervezzen.

A pályázaton 400 ezer forint értékű utazási kerettámogatás nyerhető el, az utazók számától és a megtett távolságtól függően. Iskolánként csak egy utazó csoport pályázatát tudjuk befogadni.

Az online pályázati adatlapok beérkezésének határideje: 2026. május 11.

Az utazásokat, kirándulásokat 2026. június 1. és június 8. között kell megvalósítani.

A pályázat a Rákóczi Szövetség honlapján elektronikusan nyújtható be. A kérelmekről a Rákóczi Szövetség május 11-e után dönt. A pályázatra bármely Kárpát-medencei magyar középiskola jelentkezhet, a pályázati elbírálásnál előnyben részesülnek azok az iskolák, ahol középiskolai szervezete működik a Rákóczi Szövetségnek.

