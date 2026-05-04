Kerítéskiállítás nyílt a Műcsarnok megnyitásának 130. évfordulója alkalmából

A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) és a Műcsarnok rendezésében kültéri tablókiállítás nyílt a városligeti intézmény megnyitásának 130. évfordulója alkalmából hétfőn a köztestület székházának Bajza utcai frontja előtt.

Az MMA hétfői közleményében felidézték, a Schickedanz Albert tervei alapján

emelt épület a Milleniumra készült el 1896-ban a Hősök terével és a Szépművészeti Múzeummal egyidőben.

Összegzésükben idézték Szurcsik József képzőművészt, a Magyar Művészeti Akadémia Képzőművészeti Tagozatának vezetőjét, aki hangsúlyozta: a Műcsarnok 2014 óta tartozik a Magyar Művészeti Akadémia intézménycsaládjához, azóta a korábbiakhoz képest új koncepcióval várta és várja a látogatókat.

A műfajonként ötévente ismétlődő nemzeti szalonok a kortárs építészet, fotó-, képző-, ipar- és népművészet legfrissebb eredményeit összegzik

– hívta fel a figyelmet Szurcsik József, hozzátéve, hogy a Frissen-sorozat tárlatai igazi kánonalakító események, amelyekben a kurátorok egy művész egy teremnyi munkáját mutatják be, így hozva közelebb a műtermi léptéket a közönséghez.

„A 130. évforduló esztendejében a jelenlegi tablókiállítással és az őszi jubileumi tárlattal úgy emlékezik meg a múltról a Magyar Művészeti Akadémia és a Műcsarnok, hogy egyben napjaink legfrissebb alkotásait és a jövőt faggató víziók sorát kínálja a látogatóknak” – fogalmazott a képzőművész.

A Műcsarnok 130 évére visszatekintő tablókiállítás november 22-ig tekinthető meg – áll az összegzésben.

MTI/Felvidék.ma