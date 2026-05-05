Nyugdíj-előrejelzést küld ügyfeleinek a Szociális Biztosító

Nyugdíj-előrejelzést küld a Szociális Biztosító (SP) szinte minden ügyfelének. Az előrejelzést körülbelül 3,5 millió biztosított fogja megkapni. Az erre jogosult ügyfelek május végén kapják meg a prognózist – tájékoztatott kedden Erik Tomáš (Hlas-SD) munka-, szociális és családügyi miniszter.

„A Szociális Biztosító jelenlegi vezetőségének is hála, nagy lépéseket tett minden általa nyújtott szolgáltatás terén, és ma is egy ilyen nagy lépést teszünk. Bejelentjük a Szociális Biztosító történelmének legnagyobb projektjét: a biztosító szinte minden ügyfele prognózist kap leendő nyugdíjáról” – jelentette ki a munkaügyi miniszter.

A nyugdíj-előrejelzés 3 fontos információt tartalmaz majd – a nyugdíjkorhatárt, a számontartott időszakok áttekintését és a nyugdíj becsült értékét. Az ügyfelek a nyugdíj összegéről egy pesszimista, egy általános és egy optimista becslést is kapnak.

A rendszer figyelembe veszi az első és a második nyugdíjpillért is, 2028-tól pedig ezt kibővítik a harmadik nyugdíjpillérrel és az ún. páneurópai nyugdíjjal. Az első 200 ezer előrejelzés már úton van az ügyfelekhez, legkésőbb május végéig pedig megkapja az összes jogosult biztosított, aki már elmúlt 18 éves és legalább egy napra fizetett nyugdíjbiztosítást.

TASR/Felvidék.ma