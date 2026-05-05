Tanúvallomások felolvasásával folytatódik a Kuciak-gyilkosság tárgyalása

Fotó: Pravda

Kedd reggeltől a korábbi tanúvallomások felolvasásával folytatódik a Kuciak-gyilkosság, valamint a tervezett ügyészgyilkosságok ügyében zajló tárgyalás a bazini Speciális Büntetőbíróságon. Sem a vádlottak, sem a sértettek nem jelentek meg a tárgyalóteremben.

Először Michal Zubčák korábbi vallomását olvasták fel a Ján Kuciakkal kapcsolatos adatgyűjtésről. Azt vallotta, Kuciak kapcsolatainak felderítését a beosztottjára bízta, Pavel Vorobjov szóbeli utasítása alapján. A kapcsolati ábra elkészítéséről hivatalos feljegyzést is készített.

Felolvasták az akkori országos rendőrfőkapitány, Tibor Gašpar tanúvallomását is. 2019-ben azt mondta, semmit sem tud az üggyel kapcsolatban, leszögezte, hogy egyetlen rendőrnek sem adott utasítást lusztrációra, Ján Kuciakra vonatkozóan sem.

Marian K.-t és Alena Zs.-t vádolják azzal, hogy megrendelték Ján Kuciak újságíró meggyilkolását. A 2018 februárjában történt nagymácsédi támadásban meghalt az újságíró menyasszonya, Martina Kušnírová is. Az ügyben hozott előző két ítéletet hatályon kívül helyezte a Legfelsőbb Bíróság, így már harmadszor van az ügy a Speciális Büntetőbíróság előtt. Korábban Miroslav Marčeket és Szabó Tamást, a gyilkosság elkövetőit 25 év, Andruskó Zoltánt 15 év letöltendő börtönbüntetésre ítélték.

Az ügyészgyilkosságok megrendelésével és eltervezésével Marian K. és Alena Zs. mellett Dušan K. és Darko D. ellen emeltek vádat. A vádirat szerint Maroš Žilinka és Daniel Lipšic meggyilkolását 2017 őszén, Peter Šufliarský likvidálását 2018-ban rendelték meg. A gyilkosságokat nem hajtották végre. Az ügyben 2022-ben Szabó ellen született jogerős ítélet, aki beismerő vallomást tett.

tasr/Felvidék.ma

Kapcsolat: info@felvidek.ma