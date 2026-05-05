Home Magazin Az asztma világnapja: a légzés szabadságának fontossága
Magazin

Az asztma világnapja: a légzés szabadságának fontossága

A korai diagnózis és a személyre szabott kezelés kulcsfontosságú

HE
HE
Asztma, illuszzráció (Fotó: MI)

Minden év májusának első keddjén tartják az asztma világnapját, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet az egyik leggyakoribb krónikus légúti betegségre, az asztmára, valamint a megfelelő kezelés és megelőzés jelentőségére.

Az asztma egy olyan gyulladásos betegség, amely a légutak beszűkülésével jár, és légszomjat, köhögést, sípoló légzést okozhat.

Világszerte több százmillió embert érint, és bár nem gyógyítható véglegesen, megfelelő terápiával jól kordában tartható.

A világnaphoz kapcsolódóan az egészségügyi szervezetek minden évben hangsúlyozzák: a korai diagnózis és a személyre szabott kezelés kulcsfontosságú. Az inhalációs gyógyszerek, a kiváltó tényezők – például pollen, por vagy légszennyezés – kerülése, valamint az egészséges életmód mind hozzájárulhatnak a tünetek enyhítéséhez.

Kiemelt figyelmet kap a gyermekek helyzete is, hiszen az asztma gyakran már fiatal korban jelentkezik.

A szülők és pedagógusok szerepe ilyenkor különösen fontos, hogy felismerjék a tüneteket, és időben szakemberhez forduljanak.

Az asztma világnapja arra is emlékeztet, hogy a tiszta levegő nem luxus, hanem alapvető szükséglet. A légszennyezés csökkentése, a dohányzás visszaszorítása és a környezettudatos életmód mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy kevesebben szenvedjenek a betegségtől.

A megfelelő odafigyeléssel az asztmával élők is teljes, aktív életet élhetnek – ez az üzenet áll a világnap középpontjában.

HE, Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Kerítéskiállítás nyílt a Műcsarnok megnyitásának 130. évfordulója alkalmából

Köszöntsük az édesanyákat!

Áprilisban a megszokott mennyiségnek csak az egytizede esett

Magyar vállalat fejleszthet Hold körüli pályára szánt műholdat

Az életkor nem teher, hanem újfajta erőforrás

A magyar film napja – 125 alkotás látható...

A lucfenyők gyorsuló pusztulása is a klímaváltozás előrehaladására...

Védőszentjükre, Szent Györgyre emlékeznek a cserkészek

Az evolúcióra képes mesterséges intelligencia veszélyeire figyelmeztetnek kutatók

Csütörtök este fagyhat az egész országban

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma