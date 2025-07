Több számban is éremesélyesek a magyarok a medencében

Vasárnap, július 27-én megkezdődnek a medencés úszóversenyek is a szingapúri vizes világbajnokságon, a magyar színeket 23-an képviselik, akik közül többen is harcban lehetnek az érmekért.

A keretben a 200 méter hát olimpiai bajnoka, Kós Hubert a legnagyobb név, aki a 2023-as fukuokai vb-n nyerte első aranyát ebben a számban, tavaly az év elején Dohában azonban nem indult, hogy megfelelően felkészüljön az ötkarikás játékokra, ahol végül fel is ért a csúcsra.

A Texas Egyetemen a legendás Bob Bowman irányításával készülő magyar klasszis ezen a világbajnokságon már kísérletezgethet is kicsit, két fő száma, a 100 és 200 méter hát mellé bevállalta az úszásnem sprintjét, valamint a 100 méter pillangót, illetve „visszatér” a 200 méter vegyeshez, amelyben 2022-ben a római Európa-bajnokságon az első nagy győzelmét aratta a felnőttek között. Kós első alkalommal kerül majd szembe a hátúszás orosz specialistáival, akik a 2019-es kvangdzsui viadal óta először indulnak nagymedencés viadalon.

A nevezési idők alapján Kós akár négy számban is döntőzhet majd, az elmúlt fél évben mutatott teljesítménye alapján – őt választották az Év férfi úszójának az amerikai egyetemi bajnokságon, majd a kaposvári ob-n sorra szállította az országos csúcsokat – az öt sem lenne meglepetés.

Milák Kristóf távollétében csak egy párizsi medencés magyar érmes érintett a világbajnokságon, ugyanakkor a francia fővárosban 1500 méter gyorson negyedik Betlehem Dávid már kétszer is dobogóra állhatott Szingapúrban: a 21 éves magyar versenyző a nyíltvízi küzdelmek 3 kilométeres kieséses sprintversenyében második lett, megszerezve ezzel pályafutása első egyéni vb-érmét, a váltót pedig egy fantasztikus hajrával hozta be záróemberként a harmadik helyre. A Ferencváros sportolója kijelentette, a dobogó a célja a leghosszabb medencés távon. Azt már a nyíltvízi küzdelmek során lehetett látni, hogy a sebessége megvan ehhez, ebben a számban azonban több klasszis is medencébe ugrik majd, például a német Florian Wellbrock, aki mind a négy nyíltvízi szám után a dobogó legfelső fokán állt, továbbá a világcsúcstartó amerikai Bobby Finke vagy az ír Daniel Wiffen.

A hosszabb gyorsúszó távokon a tavaly decemberben rövidpályás világbajnoki címet szerzett Sárkány Zalán, illetve a 400 és 800 méteren a Párizsban nyílt vízen olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf is érdekelt lesz. Utóbbi teste a Sentosa-szigetnél nem tudott megbirkózni a rendkívül meleg körülményekkel, ugyanakkor azt mondta, nagyon jól sikerült a felkészülése, és bízik abban, hogy ez a medencés viszonyok között meg is látszik majd.

A tavalyi dohai világbajnokság egyetlen magyar érmét Németh Nándor szerezte a medencében, a még mindig csak 25 éves úszó első magyarként állhatott dobogón 100 méter gyorson, a párizsi olimpián pedig egyetlen századmásodperccel maradt le a bronzéremről. Némethnek viszont ezzel is folytatódott az elképesztő sorozata, hiszen az egyik legnépesebb és legkeményebb versenyszámban 2018 óta minden nagymedencés világversenyen (olimpia, világbajnokság, Európa-bajnokság) döntőt úszott.

A nőknél már kevesebb esély mutatkozik arra, hogy érmet szerezzenek a magyarok, ugyanakkor mindenképpen figyelni kell majd a 4×200 méteres gyorsváltóra, amely decemberben hazai környezetben ezüstérmet nyert a rövidpályás világbajnokságon. Ráadásul az azóta eltelt időben fejlődtek is a csapattagok, egy hónapja Pádár Nikolett és Ábrahám Minna holtversenyben, egyaránt egyéni csúccsal nyert aranyérmet 200 méter gyorson a Somorján rendezett U23-as Európa-bajnokságon.

Tavaly az olimpiát felvezető országos bajnokságon robbant be a felnőtt mezőnybe Jackl Vivien, a még mindig csak 16 éves versenyző az első felnőtt világbajnokságán ugrik majd medencébe.

A jövő vasárnapig tartó medencés úszóversenyeket az M4 Sport élőben közvetíti, a magyar idő szerint 13.00 órakor kezdődő középdöntőket és döntőket a Nemzeti Sportrádión is figyelemmel lehet követni.

mti/Felvidék.ma