Visszatérnek a Magyar népmesék

Új évaddal folytatódik a Magyar népmesék sorozat a klasszikus látványvilágot megidézve. Az M5 kulturális híradója, az Agenda exkluzív beszámolóban mutatta be a kecskeméti animációs műhely munkáját, ahol Jankovics Marcell örökségét követve új elemekkel is gazdagítják a történeteket.

A 100 epizódból álló népi mesegyűjtemény, a Magyar népmesék újabb évaddal, összesen 13 résszel bővül. A magyar népi hagyományokat továbbra is klasszikus módon jeleníti meg a mese, de a történetekben ezúttal egy-egy térség jellegzetességeit is bemutatják. Az alkotók számára emellett az is fontos volt, hogy visszahozzák a sorozat eredeti látványvilágát – számolt be róla az M5 kulturális híradója, az Agenda.

„Jankovics Marcell örökségét visszük tovább. A karakterek hasonlóak, mint a korábbi évadokban. 2024 elején kezdtük az előkészítési munkát, gyűjtésekkel, tájegységekhez kapcsolódó anyagok áttekintésével, ezután teremtettük meg minden mese látványvilágát” – kezdte a műsorban Király Krisztián animációs filmrendező, a Kecskemétfilm munkatársa.

A Kossuth-díjas Mikulás Ferenc, stúdióalapító-vezető az adásban arról beszélt: nemcsak hazánkban, hanem angol és kínai nyelvterületeken is népszerű a Magyar népmesék sorozat. A producer szerint a mai felgyorsult világban különösen fontos üzenetet közvetítenek ezek a mesék: azt, hogy a jóság végül mindig diadalmaskodik, míg a gonoszság elnyeri méltó büntetését.

„A gyerekek mellett a felnőttek is szeretik, hiszen megerősíti őket abban az elképzelésükben, hogy a céljainkért érdemes küzdeni” – hangsúlyozta Mikulás Ferenc.

A beszámolóban elhangzott, hogy az új évadból eddig kilenc epizód készült el, a széria bemutatója előreláthatóan jövő év végén lesz.

Agenda – hírek, aktualitások a kultúra, a tudomány és az oktatás területéről minden nap 18.40-kor az M5 műsorán.

MTVA/Felvidék.ma