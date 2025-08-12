Home Ajánló Újra a Liptói-havasokba indul a Hazajáró csapata
Újra a Liptói-havasokba indul a Hazajáró csapata

A Bánya-hegytől a Baranyecig

Felvidék.ma
Felvidék.ma
(Fotó: Hazajáró/MTVA)

Sokadszorra indult már a Hazajáró is a Liptói-havasok vadregényes vidékére. 

Jól ismerik nyári, őszi és téli szeszélyeit, de az elballagó tavaszt még nem köszöntötték rengetegében. Eljöttek hát újra, hogy a Banyikovtól a Baranyec ormáig bejárják az ezeréves határt hordozó gerincet.

Immár negyedszer és utoljára, Liptó változatos világa várja a bátor utazót: a régi magyar uradalmaktól a kristálytiszta patakokon és csillogó tengerszemeken át a csipkés gerinceket koronázó merész sziklacsúcsokig.

Adás: M5 – Augusztus 17. (vasárnap) 17:05

MTVA/Felvidék.ma

