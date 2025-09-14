A gácsi és losonci bemutatók után a füleki közönségnek is lehetősége nyílik megismerkedni dr. Puntigán József – több helyi vonatkozású kiadvány szerzője és helytörténész – új, szlovák-magyar nyelvű kötetével, amelynek címe: Fejezetek Csontváry és a gácsi gyógyszerészek életéből.

A könyv témája Csontváry Kosztka Tivadar festő és gyógyszerész élete és gácsi munkássága, valamint azoknak a gyógyszerészeknek a sorsa, akik a későbbiekben működtették a helyi patikát, amelyet Csontváry 1884 decemberében nyitott meg elsőként a községben. Ez oknál fogva az ismert gyógyszerészt és művészt a gácsi gyógyszerészet megalapítójának tekintik.

A gazdagon illusztrált kiadvány lehetővé teszi, hogy az olvasó valós képet alkosson a helyi közösség társadalmi életéről a tárgyalt – a 19. század második felétől a 20. század első feléig terjedő – időszakban,

mégpedig a gyógyszertár tulajdonosaihoz és bérlőihez, valamint egyéb, Csontváry életében jelentős szerepet játszó személyiségekhez kötődő érdekes információkon keresztül. Jelenkori és régi felvételeket tartalmaz az egykori gyógyszertárépületről, az érintett gyógyszerészekről és családtagjaikról, továbbá korabeli újságcikkrészleteket, történelmi képeslapokat, Csontváry levelezéseiből származó idézeteket, és végül, de nem utolsósorban egy válogatást festői munkásságából.

A könyvbemutatóra, amelyet maga a szerző fog tartani magyar nyelven, szeptember 18-án, csütörtökön 17 órakor kerül sor a Füleki Városi Könyvtárban. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak!

FVM/Felvidék.ma